L’impact de l’IA sur le marché de l’emploi et l’avenir de l’emploi en France

De la santé, à la finance, et en passant par tous les autres secteurs, dont certains que vous ne soupçonnez pas encore, l'intelligence artificielle est un véritable défi pour le domaine de l'emploi en France. Mais, finalement, comment l'IA va-t-elle vraiment impacter ce domaine, et cette profonde mutation n'a-t-elle pas déjà commencé ?

Dans cet article, nous allons aborder l'impact que l'intelligence artificielle a déjà eu dans de nombreux domaines, mais également les perspectives positives et négatives qui nous attendent dans un avenir très proche. Et vous, êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour travailler main dans la main avec une intelligence artificielle ?

Tendances de l'emploi en France

Lors de ces 10 dernières années, le marché de l'emploi en France a connu des fluctuations, avec par ailleurs un taux de chômage atteignant 7,5 % au premier trimestre 2024 selon l'INSEE. Des facteurs comme les crises économiques, les réformes du marché du travail et la crise sanitaire (COVID-19) ont influencé ces variations.

Toutefois, la France se situe en moyenne européenne, avec des taux de chômage inférieurs à ceux de l'Espagne, mais supérieurs à ceux de l'Allemagne. Le potentiel impact de l'IA sur l'emploi est significatif, promettant d'automatiser des tâches très répétitives et de créer de nouvelles opportunités, tout en nécessitant des efforts de formation et de réorientation de certaines compétences. Autrement dit, cela signifie que les prochaines années, et même les prochains mois, peuvent avoir un très lourd impact sur le futur secteur de l'emploi.

La révolution de l'IA : menace ou opportunité ?

La suppression d'emplois : le côté sombre de l'automatisation

L'association de l'intelligence artificielle et de l'automatisation représente une menace dans de nombreux secteurs. Parmi eux, on peut citer l'automatisation des services clients via des chatbots qui réduit la nécessité de support humain, ou encore dans la banque, des algorithmes d'IA qui remplacent les analystes pour la détection de fraude et les prévisions financières.

Selon une étude de d'IBM (IBM Global AI Index 2023), 44% des compétences professionnelles seront impactées par l'IA d'ici à 2028, avec un impact encore plus notable sur les emplois dits manuels, mais aussi sur les emplois administratifs.

La création d'emplois : nouvelles frontières et opportunités

Heureusement, l'IA est aussi propice à la création de nouvelles catégories d'emplois. D'ailleurs, certains estiment qu'au lieu de faciliter le travail, elle pourrait en rajouter ! Selon une étude de Knewton sur 10 000 étudiants, l'intelligence artificielle pourrait améliorer les performances scolaires de 62% dans les prochaines années, offrant de nouvelles perspectives.

Cette technologie rendant les analyses de données plus simples, cela peut apporter de nouvelles opportunités dans des domaines très étonnants, comme par exemple dans le casino en ligne, le trading, ou plus généralement la finance, même si cela ne paraît pas toujours aussi évident…

L'impact dual de l'IA : potentiel et limitations

Histoires de succès et applications industrielles

Si certains pensent que l'intelligence artificielle révolutionnera l'emploi de demain, en réalité, c'est d'ores et déjà le cas ! En effet, certains projets connus et appréciés par le grand public n'auraient jamais pu voir le jour sans cette technologie. Et pourtant, l'intelligence artificielle n'a pas toujours été mise en avant… Voici quelques exemples où l'IA a déjà eu des impacts considérables dans l'emploi, au-delà des frontières françaises :

Santé : selon une étude publiée par HubSpot, l'IA améliore déjà les diagnostics et augmente la précision des détections de 40%, mais a aussi permis de séquencer l'ARN pour les vaccins.

: selon une étude publiée par HubSpot, l'IA améliore déjà les diagnostics et augmente la précision des détections de 40%, mais a aussi permis de séquencer l'ARN pour les vaccins. Jeux en ligne : en plus de favoriser le développement de jeux, l'IA favorise l'expérience utilisateur et l'engagement, notamment dans les jeux d'argent en ligne.

: en plus de favoriser le développement de jeux, l'IA favorise l'expérience utilisateur et l'engagement, notamment dans les jeux d'argent en ligne. Éducation : comme nous l'avons avec Knewton, ces outils favorisent l'apprentissage sur mesure pour les étudiants, et permettent aux professeurs de gagner du temps pour se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée.

: comme nous l'avons avec Knewton, ces outils favorisent l'apprentissage sur mesure pour les étudiants, et permettent aux professeurs de gagner du temps pour se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Ressources Humaines : dans un article de Knowmad Mood, on constate que l'IA simplifie les recrutements en analysant des données pour identifier les meilleurs candidats.

: dans un article de Knowmad Mood, on constate que l'IA simplifie les recrutements en analysant des données pour identifier les meilleurs candidats. Assurance, finance… : dans d'autres domaines, ces algorithmes évaluent les risques et détecter les anomalies, comme les fraudes.

Leçons des échecs : quand l'IA échoue

Si le succès est parfois au rendez-vous, l'IA a également montré ses limites, notamment dans des outils de reconnaissance faciale d'IBM, mais également dans des collectes de données d'OpenAI très largement critiquées dans la presse, notamment dans des articles de Builtin aux États-Unis.

Ces mauvaises expériences indiquent que la surveillance et le contrôle humain sont indispensables, mais surtout qu'il est impossible de faire totalement confiance à l'intelligence artificielle. Par extension, cela peut aussi représenter des opportunités professionnelles, pour ne pas que l'intelligence artificielle représente un danger pour les humains. Néanmoins, cela nécessite une réflexion importante en amont, pour éviter que l'humain échoue à cause de l'intelligence artificielle…

L'IA et la main-d'œuvre française : une perspective tournée vers l'avenir

Prédictions et possibilités : l'avenir de l'emploi

Dans un avenir proche où l'intelligence artificielle sera prédominante, il est nécessaire d'évaluer les projections positives et pessimistes :

Scénario optimiste Scénario pessimiste Emploi Nouveaux postes dans la technologie, la santé, l'éducation Réduction des emplois dits « traditionnels » Efficacité Amélioration de la productivité, opportunités de reconversion Disparités croissantes dans les opportunités professionnelles Compétences Adaptation proactive des compétences Réduction des compétences individuelles (jusqu'à 44% selon Builtin) Inégalités Opportunités ouvertes à tous les profils Possible accroissement des inégalités si l'accès est inégal (selon Builtin)

Naviguer dans la transition : stratégies pour un avenir équilibré

Dans les prochaines années, les femmes et hommes politiques, mais également les chefs d'entreprises, devront mettre en place de nouvelles stratégies pour préparer l'emploi de demain :

Investir dans l'éducation numérique pour faciliter les reconversions professionnelles, et l'intégration sur le marché de l'emploi en France Soutenir les secteurs en croissance afin de développer de nouvelles perspectives professionnelles, tout en y intégrant l'intelligence artificielle Encourager la collaboration entre les salariés, les dirigeants, et l'intelligence artificielle pour maximiser les impacts positifs

Conclusion

Avec des conclusions aussi bien positives que catastrophiques pour le marché de l'emploi en France, l'intelligence artificielle nous montre que l'adaptation face à cette révolution technologique est indispensable.

Comme cela a déjà été le cas, l'IA va entraîner la suppression de nombreux emplois, mais va aussi créer de nouvelles opportunités dont nous n'avons pas encore connaissance.

Si des actions sont à considérer à un niveau politique ou managérial, nous devons toutes et tous faire preuve d'adaptation pour assurer l'avenir de l'économie française.

