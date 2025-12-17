MetaX : c’est qui, ce rival chinois de Nvidia dont l’action explose en bourse ?

Je vous présente MetaX. En une journée, cette jeune pousse chinoise est passée du statut d’inconnue à celui de symbole industriel. Car surgi sur la bourse de Shanghai avec une entrée qui affole les compteurs.

Le cours de son action s’est envolé de 104 à 829 yuans en une séance. La hausse a atteint 692 %, un chiffre rarement observé à Shanghai. MetaX Integrated Circuits signe ainsi la troisième plus grosse IPO de l’année sur le Star Market. Et sa valorisation grimpe à 280 milliards de yuans, soit environ 38 milliards d’euros.

Pourquoi l’action de MetaX a explosé ?

Cette trajectoire rappelle immédiatement Moore Threads. Présentée comme un Nvidia chinois, l’entreprise avait bondi de plus de 400 % lors de son IPO. L’enthousiasme avait ensuite retombé après l’annonce de revenus encore faibles. Les investisseurs ont découvert un écart net entre promesse industrielle et réalité commerciale.

MetaX arrive dans ce climat. Voyez-vous, Les investisseurs chinois ne se focalisent ni sur la rentabilité immédiate ni sur des bilans parfaits. Ils financent une stratégie industrielle avant une trajectoire financière.

D’où les valorisations élevées de MetaX. Cette jeune pousse a promis des puces IA locales capables de remplacer celles bloquées par Washington. Le but est de réduire la dépendance à Nvidia et aux fournisseurs américains. MetaX incarne donc l’espoir d’une alternative locale crédible.

Alors, c’est qui, MetaX ?

MetaX a été fondée en 2020 par Chen Weiliang et deux anciens cadres d’AMD. Ce détail change la perception du projet. Ces profils ont déjà travaillé sur des GPU complexes à grande échelle. Leur expérience rassure une partie des investisseurs.

L’entreprise adopte un modèle fabless classique. Les équipes conçoivent les architectures à Shanghai. La fabrication est confiée à des fondeurs comme TSMC, tant que cela est possible. SMIC assure une alternative locale en cas de blocage.

Le produit phare s’appelle C500. Ce GPU ne vise pas les dernières puces H100 de Nvidia. Il cherche plutôt à remplacer l’A100, désormais introuvable en Chine. Cette approche pragmatique correspond aux besoins du marché local.

MetaX annonce une puissance de 15 TFLOPS pour le C500. Selon l’entreprise, cela représente environ 75 % des performances d’une A100. Le chiffre paraît crédible sur le papier. Les usages réels détermineront sa pertinence.

Evidemment, la technique ne suffit jamais seule. Nvidia domine grâce à son écosystème logiciel, notamment CUDA. MetaX affirme alors une compatibilité avec cet environnement. Cette promesse permettrait aux entreprises de conserver leurs codes existants.

Mais tout n’est pas rose pour la société

MetaX a levé 1,23 milliard de yuans depuis le début de l’année. Le montant dépasse largement les prévisions initiales. Cette capacité à attirer des fonds distingue l’entreprise de Moore Threads. Les investisseurs semblent plus confiants sur ce dossier.

Les comptes restent pourtant dans le rouge. Les pertes atteignent 345 millions de yuans sur la même période. La société dépense massivement en recherche et en développement. Cette phase correspond à une industrie lourde et coûteuse.

Les autorités chinoises soutiennent cette dynamique. Pékin souhaite bâtir un écosystème local face aux restrictions américaines. Les exportations de puces H200 sont désormais sévèrement encadrées. La pression politique accélère les investissements.

MetaX reconnaît un retard technologique. Les futurs C600 et C700 sont en préparation. L’entreprise court derrière les géants américains sur plusieurs segments. Le logiciel représente encore un chantier sensible.

Le risque est clairement identifié par le marché. Une envolée initiale peut précéder une correction sévère. Les prochains résultats financiers seront scrutés de près. MetaX joue une partie longue, sous le regard de tout un pays.

