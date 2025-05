OpenAI lance Codex : l’IA qui transforme n’importe qui en développeur

Après avoir dévoilé au printemps l’agent Operator – capable, entre autres, de réserver un vol ou une table au restaurant comme un véritable assistant personnel – OpenAI lance Codex. C’est un agent IA dédié au développement logiciel présenté comme le plus performant jamais développé par la société.

Lancé le vendredi 16 mai en avant-première, Codex repose sur le modèle codex-1. Une déclinaison optimisée de l’IA o3, spécialement conçue pour répondre aux besoins pointus de l’ingénierie logicielle.

Grâce à cette base technologique, OpenAI promet un code plus structuré et plus fidèle aux consignes.

Codez sans coder avec Codex

Si l’on croit OpenAI, Codex est capable d’intervenir sur une large palette de tâches. De l’écriture de fonctionnalités à la correction de bugs, en passant par l’exécution de tests ou encore la documentation. Le tout dans un délai estimé entre une et trente minutes par tâche.

Codex independently navigates your codebase, implements and tests code changes, and proposes pull requests for you to review.



It’s powered by codex-1, a version of OpenAI o3 optimized for software engineering.https://t.co/axMnewGMtT May 16, 2025

Et devinez quoi ? L’outil peut enchaîner plusieurs tâches d’ingénierie logicielle en parallèle. Et ce, sans jamais bloquer l’accès à votre ordinateur ou à votre navigateur pendant qu’il opère. Pratique non ?

Codex s’intègre directement dans l’interface de ChatGPT, via une barre latérale. Il suffit de formuler une demande en langage naturel, puis de cliquer sur « Code » pour assigner une tâche.

Un bouton « Demander » permet également d’interroger l’agent sur la base de code actuelle. Il est aussi possible de suivre en temps réel la progression des tâches attribuées, et consulter l’état d’avancement de chaque opération.

Autre chose, Codex fonctionne dans un environnement cloud sécurisé, isolé dans une machine virtuelle sandboxée. Il peut être directement relié à un dépôt GitHub, ce qui lui permet d’accéder à l’ensemble du code source d’un projet.

Et bien entendu, avec tout ce potentiel, l’outil n’est pas gratuit. Il n’est, d’ailleurs, disponible que pour les abonnés aux offres ChatGPT Pro, Enterprise et Team. OpenAI précise même que l’accès généreux pour ces utilisateurs ne durera pas éternellement.

Des restrictions de débit seront introduites dans les semaines à venir. Pour aller au-delà de ces limites donc, vous devez acheter des crédits supplémentaires, comme l’a confirmé un porte-parole de l’entreprise auprès de TechCrunch.

La firme promet tout de même que Codex sera prochainement accessible aux utilisateurs des formules ChatGPT Plus et Edu.

OpenAI nous promet d’énorme gain de temps mais…

En effet, l’objectif d’OpenAI est de faire de Codex notre coéquipier afin qu’il prenne en charge les missions qui nous mobilisent normalement plusieurs heures, voire plusieurs jours.

D’ailleurs, eux-même, ils utilisent cet outil en interne pour le développement de nouvelles fonctionnalités, pour la rédaction de documentation et le nettoyage de code.

Bien sûr, OpenAI n’est pas seul à utiliser l’IA pour coder. Google, Microsoft, Anthropic ou encore Amazon ont, eux aussi, déjà misé sur des assistants similaires. Le PDG de Microsoft a même déclaré officiellement que 30% de leur code sont générés par l’IA.

Notez toutefois que comme tout outil génératif, Codex n’est pas fiable à 100%. Il est, comme Claude 3.7 ou o3-mini, sujet à certains types d’erreurs complexes. Une supervision humaine est donc fortement recommandée.

Et sachez aussi qu’OpenAI a mis en place des garde-fous. Les mêmes que ceux qui ont été transposés au modèle o3 souligne le chef de produit Alexander Embiricos.

Les requêtes visant à créer des logiciels malveillants seront donc automatiquement refusées. Et puis, le fonctionnement isolé de cet outil – sans accès à Internet ni à des API externes – limite les risques d’usage détourné.

Alors, qu’est-ce que vous pensez de ce nouvel agent IA d’OpenAI ? Dites-nous dans le commentaire !

