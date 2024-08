Oscaro, leader des pièces détachées auto en ligne

Fondé en 2001, Oscaro est devenu le leader incontesté de la vente de pièces détachées auto sur Internet en Europe. Ce site e-commerce permet aux particuliers et aux professionnels de trouver facilement les pièces nécessaires à l'entretien et à la réparation de leurs véhicules. Je vous invite à découvrir Oscaro, ses services, ses produits et la manière d'utiliser son application pour simplifier vos achats.

C'est quoi Oscaro ?

L'entreprise Oscaro emploie plus de 600 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires qui dépasse les 260 millions d'euros. C'est avant tout une plateforme en ligne dédiée à la vente de pièces détachées automobiles. Son fondateur, Pierre-Noël Luiggi, a eu l'intuition visionnaire de transformer un marché jusqu'alors réservé aux professionnels en un accès direct pour les consommateurs.

L'objectif initial était simple : offrir à chacun la possibilité d'acquérir des pièces auto de qualité au meilleur prix. Depuis sa création, Oscaro n'a cessé de croître et de diversifier son offre pour répondre aux besoins variés des automobilistes.

Avec des millions de pièces référencées, Oscaro ne se contente pas de vendre des pièces détachées. Le site met également à disposition des guides d'installation détaillés, des tutoriels vidéo. Véritable force pour l'enseigne, son support client reste très actif pour accompagner les consommateurs. Les conseillers sont disponibles tout au long du processus d'achat et d'installation. La fiabilité des conseils et la disponibilité du service clientèle contribuent à asseoir la renommée d'Oscaro.

Afin de remplir son rôle de leader européen, Oscaro mise sur une stratégie orientée vers la satisfaction client. Avec une plateforme intuitive, un service clientèle réactif et des délais de livraison optimisés, Oscaro assure une expérience utilisateur optimale. La réputation d'Oscaro repose également sur la qualité des produits vendus. Toutes les références sont certifiées d'origine et conformes aux standards du marché automobile.

Que vend Oscaro ?

La gamme de produits disponibles sur Oscaro est extrêmement vaste et couvre quasiment tous les aspects nécessaires à l'entretien et à la réparation d'un véhicule. Le million de références va des éléments de freinage, comme les plaquettes de frein et les disques, aux composants électriques tels que les alternateurs et les démarreurs. Le catalogue comprend des accessoires de confort comme les balais d'essuie-glace ou les ampoules. Parmi les catégories populaires, on retrouve :

Freinage . Ces équipements de sécurité font partie des plus recherchés sur Oscaro. Ces articles incluent les plaquettes et disques, mais aussi des kits complets et divers liquides.

. Ces équipements de sécurité font partie des plus recherchés sur Oscaro. Ces articles incluent les plaquettes et disques, mais aussi des kits complets et divers liquides. Suspension . Les amortisseurs et les ressorts de suspension font partie intégrante du confort et de la sécurité sur la route.

. Les amortisseurs et les ressorts de suspension font partie intégrante du confort et de la sécurité sur la route. Moteur. Que ce soit des filtres à huile, des courroies de distribution, ou encore des sondes lambda, Oscaro offre un large éventail de pièces pour maintenir votre moteur en parfait état de fonctionnement.

Les marques de pièces proposées par Oscaro

Oscaro est fier de proposer des pièces de rechange provenant uniquement de manufacturiers reconnus. La société collabore avec des centaines de marques pour garantir à ses clients une qualité irréprochable. Parmi ces marques, il y a :

Bosch , leader mondial dans plusieurs secteurs, cette marque est particulièrement reconnue pour ses équipements automobiles.

, leader mondial dans plusieurs secteurs, cette marque est particulièrement reconnue pour ses équipements automobiles. Valeo , acteur majeur dans la fabrication de systèmes électriques et électroniques pour les voitures.

, acteur majeur dans la fabrication de systèmes électriques et électroniques pour les voitures. Continental , connu surtout pour ses pneus, cet équipementier produit également diverses pièces mécaniques.

, connu surtout pour ses pneus, cet équipementier produit également diverses pièces mécaniques. Mahle, excellent fabricant de composants moteur.

L'importance de choisir la bonne marque

Choisir des pièces provenant de marques réputées assure la durabilité des réparations et contribue également à la sécurité générale de votre véhicule. Beaucoup d'automobilistes préfèrent investir un peu plus dans des produits certifiés OEM (Original Equipment Manufacturer). Ils ont alors la garantie de retrouver exactement la même qualité que celle des pièces d'origine.

Les voitures les plus demandées sur Oscaro

Certaines marques de voitures génèrent davantage de demandes en matière de pièces détachées. Chez Oscaro, les véhicules français dominent souvent les recherches. Renault et ses modèles populaires, comme la Clio ou la Mégane, restent une référence incontournable.

Peugeot figure également parmi les constructeurs les plus demandés sur la plateforme, notamment pour les modèles 207 et 308. La marque au lion figure régulièrement en tête des ventes. Appartenant au même groupe (Stellantis), Citroën fait aussi partie des marques fidèles à Oscaro. Les possesseurs des modèles comme la C3 ou la Berlingo font régulièrement leur emplette chez cette plateforme.

Outre les marques françaises, le leader tricolore des pièces auto connaît d'ailleurs une forte demande pour des marques automobiles étrangères. Les possesseurs de voitures allemandes produites par Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz figurent parmi les plus fidèles consommateurs. Les conducteurs de ces véhicules apprécient la sécurité de disposer de pièces de haute qualité rapidement et à des coûts compétitifs.

Où se trouvent les locaux d'Oscaro en France ?

Le siège social d'Oscaro est situé dans le département des Hauts-de-Seine (92) à Gennevilliers. L'entreprise a ses locaux au 34-40 rue Henri Barbusse. Vous pouvez joindre un conseiller par téléphone en composant ce numéro non surtaxé : 01 76 49 49 49.

Cependant, pour mieux couvrir le territoire national et accélérer les délais de livraison, Oscaro dispose d'un véritable réseau de distribution. Ce dernier comprend plusieurs entrepôts répartis stratégiquement dans différentes régions de France. Cette organisation logistique robuste permet à l'entreprise d'expédier les commandes avec une grande efficacité. Oscaro est partenaire de Mondial Relay, spécialiste de la livraison aux particuliers. Ses . En France, Mondial Relay s'appuie sur 9 200 Points Relais® répartis sur tout le territoire nationale pour assurer une satisfaction maximale chez ses clients.

Logistique et rapidité de livraison

La localisation et la gestion des stocks jouent un rôle crucial dans la performance d'Oscaro. En ayant des entrepôts proches des grands centres urbains, la société peut promettre des livraisons rapides, très souvent en 24 heures. Cela offre une réelle tranquillité d'esprit aux automobilistes qui comptent sur la promptitude de la réception des pièces commandées pour la remise en état de leur véhicule.

A lire également :

Votre permis de conduire est dispo sur smartphone ! Comment l'installer ?

Elle a crevé les pneus de 17 taxis robots : la rebelle de San Francisco

Comment acheter une pièce sur oscaro ?

Acheter une pièce détachée sur Oscaro est un processus simple et intuitif. Tout commence par la recherche de la pièce nécessaire via la barre de recherche ou le menu déroulant qui classe les pièces par catégorie et par constructeur.

Une fois la pièce trouvée, vous pouvez consulter ses caractéristiques techniques, lire les avis clients, et vérifier sa compatibilité avec votre véhicule grâce à l'outil d'identification. Après avoir ajouté la pièce à votre panier, il suffit de suivre les étapes de validation de la commande. Il inclut l'entrée de vos coordonnées et la sélection de votre mode de paiement préféré.

Paiement en 3 ou 4 fois

Oscaro propose des options de paiement flexibles pour s'adapter aux besoins de chacun. Le paiement en 3 ou 4 fois est offert pour certaines commandes. Ce qui permet de répartir le coût sur plusieurs mois. Ce service est généralement géré par des partenaires financiers spécialisés et nécessite une validation rapide. Cette facilité de paiement permet aux automobilistes de maintenir leur véhicule en bon état sans stress financier immédiat.

Points relais Oscaro en France

Pour ceux qui préfèrent retirer leurs commandes en point relais, Oscaro offre une grande variété de lieux de retrait partout en France. Les points relais sont souvent situés dans des commerces de proximité, comme les bureaux de tabac, les supérettes et même certains garages partenaires. Cela rend la livraison encore plus pratique, notamment pour ceux qui ne peuvent pas réceptionner un colis à domicile pendant la journée.

L'application Oscaro est un outil indispensable pour ceux qui cherchent à acheter des pièces détachées en toute simplicité depuis leur smartphone ou tablette. Disponible sur Android et iOS, elle modernise et facilite encore davantage l'expérience utilisateur déjà plébiscitée sur le site web.

Pour commencer, rendez-vous sur l'App Store ou Google Play Store, recherchez « Oscaro » et téléchargez l'application. Une fois installée, ouvrez-la et créez un compte si vous n'en possédez pas encore. Ce compte vous permettra de suivre vos commandes, gérer vos retours et recevoir des promotions personnalisées.

Utilisation quotidienne

L'interface de l'appli est intuitive et conviviale. Vous pouvez entrer facilement les informations spécifiques de votre véhicule grâce à son numéro d'immatriculation ou via un module de recherche classique. De là, toutes les pièces compatibles avec votre voiture seront affichées.

Les fonctionnalités clés incluent la possibilité de filtrer les résultats par marque, comparer les prix, et lire les avis clients pour faire un choix éclairé. De plus, le suivi en temps réel des expéditions et la facilitation des retours rendent l'application particulièrement pratique pour une gestion complète de vos achats automatiques.

Paiement et sécurité

Le paiement sur l'application est sécurisé et supporte plusieurs méthodes comme les cartes bancaires classiques, PayPal, voire des options de financement pour étaler le coût de grosses dépenses. Votre sécurité financière et la protection de vos données sont garanties par des protocoles de cryptage avancés. Cela offre alors une sérénité totale lors de vos transactions.

Retour de marchandise ou remboursement Oscaro

Conditions pour le retour ou le remboursement

Les retours de marchandises ou les demandes de remboursement chez Oscaro sont possibles dans plusieurs scénarios. Si la pièce reçue n'est pas conforme à celle commandée, ou si elle présente un défaut de fabrication, un retour gratuit et un remboursement complet peuvent être effectués. Il est aussi envisageable de retourner des pièces non montées sous un délai de 365 jours, à condition qu'elles soient dans leur emballage d'origine et en parfait état. L'adresse pour les retours de pièces neuves est :

Oscaro Retour pièces neuves – 2 boulevard du Moulin à Vent – 95800 Cergy.

Procédure pour effectuer un retour

La procédure de retour se fait simplement en ligne. Connectez-vous à votre compte client Oscaro, rendez-vous dans la section « Mes commandes », et sélectionnez la commande concernée. Vous pourrez alors initier une demande de retour. Précisez la raison. Un bon de retour prépayé vous sera envoyé, que vous pourrez imprimer et coller sur le colis avant de le déposer à un point relais partenaire.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.