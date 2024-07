Votre voiture Peugeot va-t-elle avoir ChatGPT ? La liste enfin dévoilée !

Désormais, certains modèles de voiture de la marque Peugeot vont bénéficier de l'IA générative ChatGPT. Il s'agit d'une grande étape pour la marque afin de se démarquer de la concurrence. Découvrez ici toute la liste.

Plus tôt cette année, Peugeot a annoncé qu'elle allait introduire ChatGPT dans les voitures de dernière génération. Aujourd'hui, c'est officiel ! La célèbre marque de voiture vient de se lancer dans la course à l'Intelligence Artificielle. Après Mercedes et Volkswagen, elle a introduit ChatGPT à l'intérieur de certaines voitures. L'intégration de cette technologie dans les véhicules offre une meilleure expérience de conduite aux utilisateurs et rend surtout les trajets plus agréables et interactifs. Pour commencer, cette innovation sera d'abord appliquée dans quelques pays européens, dont la France.

Une intégration graduelle, mais ajustée

Tous les modèles de voitures récents de Peugeot en Europe sont pourvus de ChatGPT 3.5 depuis ce lundi 8 juillet 2024. Cette marque française annonce que l'intégration ne concerne que les voitures équipées de la commande vocale. Cette dernière est un critère important pour que l'assistant virtuel puisse fonctionner correctement.

Parmi les modèles éligibles, on retrouve Nouveau 2008 et les modèles Nouvelle 208, Nouvelle 308, Nouvelle 308 SW, Nouvelle 408, Nouvelle 508, Nouvelle 508 SW. Les modèles suivants sont également concernés : Nouveau RIFTER, Nouveau TRAVELLER, Nouveau PARTNER, Nouveau EXPERT. Enfin, les Nouveau 3008 et Nouveau 5008 en profiteront aussi jusqu'à la fin de l'année.

ChatGPT sera disponible en 12 langues sur 17 pays européens, dont la France, le Royaume-Uni , l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

Que réserve réellement GPT 3.5 version Peugeot ?

L'intégration de l'IA dans l'assistant vocal d'un véhicule Peugeot a pour objectif d'exploiter tout le potentiel de cette technologie pour les ingénieurs automobiles qui ne sont pas toujours des experts en IA.

Voici quelques possibilités selon Peugeaot : « Si vous arrivez dans une ville, vous pouvez lui demander de vous indiquer quels sont les monuments à visiter puis de vous raconter l'histoire de ces lieux, et enfin si vous le souhaitez, de vous guider vers l'un d'entre eux en utilisant le système de navigation de la voiture. ChatGPT peut faire bien davantage que répondre à des questions. Vos enfants s'ennuient lors d'un long voyage ? Demandez à ChatGPT de leur organiser un quiz sur un thème qui les passionne ».

Il est également possible de lancer ce genre de requête : « OK Peugeot, que peux-tu me dire sur le Grand Prix de Monaco » ou « quels sont les lieux intéressants à visiter à Monaco pour une famille ? »

Notons que ChatGPT ne peut pas accéder aux informations cruciales des voitures comme le calculateur. Il ne fait qu'interagir avec la navigation et l'infotainment, du moins pour l'instant.

Pour bénéficier du ChatGPT 3.5 version Peugeot, les propriétaires de véhicules n'ont pas besoin d'aller chez le concessionnaire. Il suffit d'effectuer une simple mise à jour « over the air ». Ensuite, il faut activer le Pack Navigation Connectée Plus.

Rappelons que vous avez droit gratuitement à cette technologie durant trois ans à partir de l'achat, car le pack est déjà inclus dans le prix de la voiture. Après trois ans, vous pouvez prolonger votre abonnement via votre espace MyPeugeot.

Grâce à cet abonnement, vous pourrez profiter de nombreux autres services, à savoir les informations trafic en temps réel de TomTom, la planification d'un trajet avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

