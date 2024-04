OpenAI propulse ChatGPT à un niveau supérieur

Les abonnés payants de ChatGPT, comme ceux de ChatGPT Plus, ont désormais accès à la dernière version de GPT-4 appelée GPT-4 Turbo. Cette mise à jour apportée par OpenAI améliore les performances du chatbot sur plusieurs aspects.

Pour les utilisateurs les plus assidus de l'assistant conversationnel ChatGPT, d'heureuses nouvelles sont au rendez-vous. OpenAI vient en effet de déployer la dernière génération de son modèle phare, baptisée GPT-4 Turbo. Cette refonte majeure propulse l'outil vers des sommets d'excellence dans de multiples domaines. Décryptage de cette mise à niveau très attendue.

Des connaissances encyclopédiques actualisées

L'un des principaux atouts de cette nouvelle mouture est son impressionnante base de données actualisée jusqu'en fin d'année dernière. Si la précédente version ne disposait que d'informations remontant à avril 2023, GPT-4 Turbo alignera ses réponses sur le monde tel qu'il était en décembre dernier. De quoi assurer une bien meilleure cohérence et une expertise démultipliée sur les sujets d'actualité récents.

Outre cette mise à jour des connaissances, le chatbot OpenAI voit également ses capacités d'expression renforcées. D'après la firme, ses formulations gagneront en simplicité, privilégiant un ton direct, familier et concis. Adieu les tournures alambiquées : GPT-4 Turbo cultivera désormais une langue fluide et naturelle, débarrassée de ses relents robotiques.

Le nouveau roi du code informatique

Dans le domaine sensible de la programmation, le nouveau fleuron d'OpenAI semble également tirer son épingle du jeu. Selon les premiers développeurs l'ayant expérimenté, GPT-4 Turbo détrônerait même certains de ses concurrents spécialisés, générant un code rationalisé et optimisé, à la grande satisfaction de la communauté.

Dernier point, et non des moindres : la fenêtre de contexte permettant au chatbot d'ingérer les informations utiles à ses calculs a été drastiquement augmentée. Équivalente à un livre de 300 pages, cette capacité d'analyse approfondie de 128 000 tokens ouvre la voie à des réponses toujours plus pertinentes et détaillées.

S'il n'atteint pas encore les sommets de son rival Claude dans ce domaine, OpenAI réaffirme avec GPT-4 Turbo son ambition de proposer une IA conversationnelle taillée pour l'excellence.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.