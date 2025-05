Quel est l’impact des régulations pro-cryptomonnaies sur l’économie ?

L’arrivée des crypto-monnaies sur le marché financier a été tout sauf spectaculaire. Toujours reléguée au second plan, ce n’est que bien plus tard que cette nouvelle forme de paiement a connu un essor fulgurant grâce aux possibilités qu’elle a apportées. Depuis lors, plusieurs États se demandent si cette innovation ne serait certainement pas un levier économique puissant pour les années à venir. Dans cet article, nous allons examiner de quelle manière les politiques de soutien, au travers de la crypto-monnaie, peuvent attirer les startups, les talents technologiques et l’investissement.

Les crypto-monnaies : Un acteur majeur de l’économie

L’invasion du concept des crypto-monnaies dans le domaine financier a soulevé plus d’une question au sein de nombreux gouvernements. Aujourd’hui, le constat est clair, les crypto apparaissent désormais non seulement comme une excellente alternative de paiement, mais aussi comme un outil puissant de stimulation économique.

Toutefois, l’efficacité de cette innovation dépend de plusieurs paramètres, dont l’encadrement et la structuration de ce secteur. Ainsi, plusieurs états ont déjà commencé à définir le cadre réglementaire des crypto-monnaies afin qu’elles participent à soutenir l’économie générale. Pour l’heure, les gouvernements veulent maîtriser les risques des crypto-monnaies afin de tirer parti des opportunités qui peuvent être considérables grâce aux cryptos qui vont exploser.

Stimuler l’investissement

Définir un cadre juridique clair qui vise à encadrer l’utilisation des cryptomonnaies, favorise l’investissement. En effet, de nombreuses fortunes qui souhaitent investir dans ce secteur, hésitent à cause de l’instabilité de ces nouveaux actifs numériques. Aussi, qu’il s’agisse d’institutions bancaires à grande échelle ou des particuliers, la volonté d’investir repose toujours sur des garanties solides.

Pour attirer les investisseurs, les gouvernements doivent définir, de façon explicite, les statuts juridiques des jetons, les règles de fonctionnement sur les plateformes d’échange et surtout les normes de sécurité. Toutes ces dispositions seront interprétées par les acteurs économiques comme une garantie de stabilité du marché.

C’est le cas par exemple dans des pays comme Singapour, la Suisse, le Nigéria, qui ont rapidement compris la portée de ce secteur, ce qui a attiré de nombreux projets crypto dans leurs pays, favorisé par l’adoption de lois claires, pertinentes et qui garantissent la sécurité de tous les acteurs.

Stimuler l’innovation technologique

La nécessité de définir un cadre légal en faveur des crypto-monnaies n’a pas pour seul avantage de stimuler l’investissement. Ces dispositions juridiques pourraient également propulser l’innovation technologique. En effet, plusieurs start-up pourraient prendre leur envol s’il leur était donné la possibilité d’expérimenter les multiples services qu’offre la blockchain.

La blockchain est au centre de plusieurs innovations. Elle a permis de développer de nouvelles solutions qui pourraient grandement aider au développement des entreprises et des start-ups. Toutefois, certaines entreprises craignent des représailles judiciaires si elles décident d’expérimenter ces nouvelles technologies. Ainsi, pour impulser les innovations technologiques, il convient donc d’établir rapidement un cadre légal favorable pour le secteur des actifs virtuels.

Il existe des environnements de tests dédiés comme les « regulatory sandboxes ». Ces bacs à sable sont mis à la disposition des entreprises par les autorités de régulation financière. Dans cet environnement, les start-up peuvent, de façon légale, expérimenter les services blockchain.

Ces initiatives stimulent l’innovation, et permettent de mieux comprendre les évolutions de la technologie et donc d’adapter au mieux, le cadre réglementaire.

Créer des emplois et développer l’économie numérique

La conséquence directe de l’attraction des investissements et de l’essor des start-up dans un pays concerne la création d’emplois. En effet, la création d’un écosystème favorable à l’exploitation des crypto-monnaies, incitent les entreprises crypto à s’installer, ce qui crée automatiquement une demande accrue de main d’œuvre qualifiée. Les profils qui sont généralement recherchés dans le cadre des cryptos sont :

Développeurs blockchain ;

Experts en cybersécurité ;

Spécialistes en conformité (compliance) ;

Juristes ;

Analystes en crypto-actifs ;

Gestionnaires de projets Web3…

D’un autre côté, la création d’emploi et la demande de main d’œuvre concernant de nouveaux métiers, contribue à élever le niveau de compétence globale d’un pays. Comment ? À travers l’intégration dans les centres de formation destinés à répondre aux nouvelles exigences du marché du travail.

Optimiser l’économie globale

La régulation des crypto-monnaies peut favoriser la croissance des recettes fiscales d’un pays. Si les États définissent un cadre bien sécurisé ou les crypto peuvent se déployer de façon légale, cela implique également la mise en place de systèmes de déclaration fiscale pointilleux. Ainsi, les gouvernements peuvent mieux contrôler les transactions et collecter les informations relatives aux gains apportés par l’achat et la vente de crypto.

De plus, les systèmes financiers auraient aussi une idée sur les bénéfices générés par les activités liées aux cryptos. Ce qui va leur permettre de mieux concevoir les systèmes de régulation fiscale.

En Allemagne par exemple, les services financiers exonèrent les bénéfices générés par les échanges de cryptomonnaie après un an de détention. Le Portugal, quant à lui, est connu pour avoir longtemps proposé une fiscalité quasi-nulle sur les crypto-actifs, ce qui a attiré de nombreux entrepreneurs et traders internationaux.

Positionnement stratégique et compétitivité globale

L’un des avantages majeurs qu’une régulation favorable aux cryptomonnaies peut avoir sur une économie, c’est son impact sur le positionnement stratégique d’un pays à l’échelle mondiale. Dans un monde de plus en plus numérisé, où les technologies avancent à grande vitesse, maîtriser et exploiter des technologies comme la blockchain et les cryptomonnaies devient un atout décisif pour rester compétitif.

Ce type de positionnement stratégique a un effet sur la visibilité des pays concernés. Ils attirent non seulement les médias, mais aussi les talents et les investisseurs internationaux.

Un autre aspect crucial est que ce positionnement aide les pays à renforcer leur souveraineté numérique. En contrôlant leur propre infrastructure technologique et en développant leurs propres monnaies numériques de banque centrale (MNBC ou CBDC), les États peuvent réduire leur dépendance aux géants de la technologie notamment, Google, Amazon, Facebook… tout en gardant le contrôle sur leur économie numérique. Cela leur permet de mieux réguler et de sécuriser les échanges numériques, tout en augmentant leur pouvoir économique et financier.

Les problématiques liées à un cadre trop ouvert

Il est vrai que l’intégration des crypto dans le circuit financier d’un État est porteur de nombreux. Toutefois, l’utilisation de cette nouvelle forme d’actifs n’est pas sans risque pour l’économie. Ainsi, établir des règles en faveur des cryptos, c’est judicieux, mais le mieux à faire c’est de maintenir un certain équilibre pour éviter certaines dérives. Il peut s’agir notamment du blanchiment d’argent, des escroqueries en tout genre ou des inflations.

C’est pourquoi il ne s’agit pas de définir un cadre totalement ouvert et sans restrictions en faveur des crypto, mais, de le faire de façon stratégique et objective. L’enjeu final étant non seulement de protéger les investisseurs, mais aussi de stimuler l’innovation tout en veillant à lutter contre la criminalité financière.

C’est dans cette vision que l’Union Européenne a mis en place la politique MiCA (Markets in Crypto-Assets). Son objectif est d’harmoniser les exigences en termes de transparence, d’établir des règles générales pour superviser les prestataires et en ce qui concerne les stablecoins et dans tout le continent.

Définir des politiques favorables aux crypto, ont un impact considérable sur l’économie. Il suffit d’établir un cadre légal pertinent, car c’est un secteur qui peut transformer l’économie mondiale en véritable carrefour de l’innovation.

