Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 10 : le duel des meilleurs flagships Android

Chaque nouvelle génération de smartphones crée une ambiance presque sportive. Certains attendent le prochain Galaxy comme un grand match. D’autres suivent le Pixel comme une série.

Cette fois, les deux modèles avancent sur la même scène. Le S26 arrive encore sous scellés, tandis que le Pixel 10 fait déjà son show. Mais lequel est le meilleur ? Nous qui sommes utilisateurs Android connaissons le duo Samsung–Google depuis longtemps.

L’un mise sur une longue expérience dans le matériel. L’autre contrôle la plateforme que tout le monde utilise. Difficile de choisir. Alors, on a fait la comparaison.

Qui tient mieux la route côté design ?

Le Pixel 10 assume un style reconnaissable, avec sa fameuse barre photo qui attire l’œil. L’écran OLED FHD+ de 6,3 pouces est très lumineux, même en plein soleil. Son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Le format général reste toutefois proche du Pixel 9, avec quelques ajustements qui renforcent sa cohérence visuelle.

Le Samsung Galaxy S26 garde, lui aussi, la ligne du S25. Son écran AMOLED FHD+ de 6,27 pouces est également très lumineux, même si la valeur annoncée est légèrement inférieure à celle du Pixel. L’expérience d’affichage devrait être confortable dans la plupart des situations. Le style photo façon « feu tricolore » continue de structurer l’arrière du téléphone.

Entre les deux, tout dépend du goût de l’utilisateur. Certains préfèrent la barre massive des Pixel, qui se repère en une seconde. D’autres aiment la symétrie propre aux Galaxy. Samsung prépare aussi une version orange très voyante pour changer du noir habituel.

Les formats étant proches, choisir le gagnant se joue sur ce qui attire l’œil. La personnalité du Pixel est très marquée. Celle du Galaxy plus discrète, avec un style propre à la série. Chaque modèle assume son identité plutôt que de courir après des tendances.

Galaxy S26 vs Pixel 10 : qui accélère le plus vite ?

Le Pixel 10 utilise encore une puce Tensor. Elle fonctionne bien pour les usages standards et les fonctions liées à l’IA locale. Toutefois, elle reste en retrait lorsqu’on compare la vitesse brute. Dans les tests, le Pixel montre un bon équilibre, mais pas une puissance impressionnante.

Le Galaxy S25 dépasse déjà le Pixel 10 sur tous les tests. Samsung prépare un Snapdragon Elite Gen 5 pour le S26, ce qui crée un écart encore plus marqué. Les premiers résultats du modèle de référence montrent une avance très nette. Cela donne une idée de ce qui attend le S26 au lancement.

Certaines régions recevront un Exynos 2600. Habituellement, cela crée des débats. Cette fois, les chiffres initiaux montrent un comportement encourageant. Les performances pourraient sont proches de celles du Snapdragon, ce qui rassurera ceux qui ne choisissent pas leur marché.

Le stockage change aussi la donne. Google propose 128 Go ou 256 Go sur le Pixel 10. Samsung prévoirait 256 Go et 512 Go pour le S26. Si la hausse de stockage n’entraîne pas une forte augmentation du prix, cela donne un avantage intéressant au Galaxy.

Qui prend les meilleures photos ?

Le Pixel 10 améliore la formule habituelle de Google. Le nouveau zoom optique 5x apporte une vraie polyvalence dans la photo du quotidien. La baisse de résolution sur l’ultra grand-angle ne pose pas de problème particulier. Le traitement logiciel compense largement cette différence.

Le S26 demeure encore flou sur ses choix photo. Le capteur principal est à 50 MP, mais un nouveau capteur plus large circulerait dans les fuites. Cela pourrait aider la photo de nuit. Les informations sur l’ultra grand-angle changent encore selon les sources.

Le téléobjectif crée aussi des discussions. Certains évoquent un passage à 12 MP. D’autres affirment qu’il restera à 10 MP. Rien n’est final pour le moment, même si Samsung avance souvent par petites touches.

Les deux modèles feront de bonnes photos. Le Pixel 10 propose déjà un excellent équilibre sans attendre l’an prochain. Le S26 pourrait surprendre. Cela dit, tout dépendra des choix retenus au moment de l’annonce. Attendre quelques mois peut donner une vue plus claire.

