Supernova Pro digitalise l’accompagnement pro

Supernova Pro s’impose comme la nouvelle référence du business plan professionnel. Pensée pour les conseillers, experts-comptables et incubateurs, la plateforme associe rigueur financière et simplicité d’usage.

L’essor entrepreneurial français pousse les professionnels de l’accompagnement à repenser leurs outils. Entre feuilles Excel et logiciels vieillissants, la production de business plans restait un défi quotidien. Avec Supernova Pro, Supernova signe une évolution. C’est une solution B2B intuitive, fondée sur cinq années d’expérience terrain et sur l’intelligence des données, au service de la performance humaine.

Quand la technologie se met enfin au service de l’accompagnement

En 2024, la France a enregistré plus d’un million de créations d’entreprises. Derrière ces chiffres spectaculaires, des milliers de professionnels s’activent dans l’ombre : conseillers, banquiers, formateurs, analystes. Tous partagent la même contrainte : jongler entre tableurs, macros et outils d’un autre âge.

C’est ce constat qui a conduit Supernova à repenser son modèle. Après cinq années de retours terrain et plus de 100 000 projets modélisés, l’entreprise dévoile Supernova Pro, une solution B2B conçue par et pour les acteurs de l’accompagnement.

Ici, la technologie ne remplace pas le jugement humain : elle en amplifie la portée. Damien Ferracci, fondateur et ancien DAF de grands groupes, résume la philosophie : « L’IA n’est qu’un levier. Le cœur de notre savoir-faire reste la précision financière et la rigueur méthodologique. »

Une évolution née du réel, pas d’un laboratoire

Supernova Pro n’est pas une simple mise à jour esthétique : c’est une réponse directe aux besoins exprimés par les professionnels du terrain. Les équipes ont collecté et analysé des centaines de retours d’utilisateurs pour façonner un outil fidèle à leurs pratiques. Chaque module traduit une amélioration concrète : meilleure gestion des scénarios, contrôle total sur les chiffres, ergonomie repensée.

L’application conjugue rigueur et simplicité. Elle permet d’élaborer des prévisionnels fiables sans perdre de temps dans la technique. Le support client, assuré exclusivement par des interlocuteurs humains, illustre cette volonté : Supernova Pro ne remplace pas la relation de conseil, elle la renforce.

Un outil au service des experts du développement économique

Pensé pour les consultants, les chambres consulaires, les experts-comptables ou les incubateurs, Supernova Pro s’adapte à toutes les réalités : du commerçant individuel à la PME industrielle. Sa force : réunir la souplesse d’Excel, la puissance des logiciels comptables et la rapidité du numérique.

Grâce à son intégration avec les données de l’INSEE, il permet d’obtenir des projections réalistes en quelques minutes. L’utilisateur garde toutefois la maîtrise de ses choix et de ses ajustements. Supernova Pro s’impose ainsi comme la première solution de business plan professionnel où la technologie ne remplace pas la méthode, mais la prolonge. Un outil né du terrain, au service de ceux qui accompagnent l’économie réelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.