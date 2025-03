Un chercheur français recalé à l’entrée des USA : il avait juste des SMS critiquant Trump

Un SMS peut-il vous empêcher d’entrer aux USA ? Pour un chercheur français, la réponse est oui. Critiquer Donald Trump dans des messages privés lui a valu une expulsion express dès son arrivée à l’aéroport.

Un chercheur français du CNRS s’est vu refuser l’entrée aux USA après un contrôle douanier pour le moins intrusif. Apparemment, celui-ci a eu sur son téléphone des SMS critiquant la politique de Donald Trump envers la recherche scientifique. Fouille des appareils, accusations de haine, soupçons de terrorisme… Par ici les détails !

Un SMS est-il vraiment une menace publique ?

Bon, autant vous dire que ce qui est arrivé à ce scientifique ressemble à un mauvais scénario de dystopie… mais c’est bien réel. Ce chercheur français a débarqué aux USA pour une conférence scientifique, tout excité à l’idée de partager ses recherches, et bam ! Les agents de la douane passent à une fouille et découvrent des SMS où il critique Trump. Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? Refoulement direct et direction l’avion retour.

Le chercheur en question, qui bosse pour le CNRS, s’est donc fait intercepter à l’aéroport de Houston ce 9 mars. Officiellement, il a été soumis à un contrôle « aléatoire » (vous sentez l’ironie ?).

Alors, son téléphone et son ordi pro ont été passés au peigne fin, et c’est là que se trouvaient les SMS où il critique la politique de Trump envers les scientifiques. Ainsi, cela suffisait pour l’accuser de « haine envers Trump » et même de « terrorisme ».

Moi, je me suis même dit que c’est abusé ! Depuis quand donner son avis dans des messages privés est une menace pour la sécurité nationale ? Mais, visiblement, sous Trump, ça peut vous valoir un billet retour express.

Trump et la science, ça fait deux

Entre les énormes coupes budgétaires, le démantèlement des programmes de recherche et le mépris total pour les chercheurs, le gouvernement de Trump a tout fait pour compliquer la vie des scientifiques. Cette affaire ne fait également que confirmer la tendance inquiétante de la politisation extrême du savoir et le contrôle de l’information, même à un niveau personnel.

Selon France24, le FBI aurait même ouvert une enquête sur ce chercheur français. Cette histoire montre donc à quel point la liberté d’expression peut être fragile. Même dans des pays qui se targuent d’être des modèles de démocratie.

Par ailleurs, si vous comptez voyager aux USA, surtout si vous êtes scientifiques, je vous conseille de faire un bon gros ménage dans vos SMS parce que visiblement, la liberté d’expression s’arrête là où commence l’égo de Trump, un président plutôt susceptible.

Et vous ? Quelles sont vos pensées sur cette histoire ? Est-ce que la critique politique, même privée, devrait être un motif d’expulsion ? N’hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire.

