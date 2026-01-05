Vidéo : Agibot dévoile un robot humanoïde… qui tient dans un sac à dos

Imaginez que vous partez au bureau, et au lieu d’un simple ordinateur portable, votre sac à dos abrite un robot humanoïde. Ce qui relevait encore de la science-fiction il y a quelques mois est devenu une réalité palpable. La start-up chinoise Agibot, véritable étoile montante de la robotique, vient de lever le voile sur le Q1 (Quester One), Ce robot miniature bouscule tous les codes de l’industrie.

Petit par la taille, géant par l’ambition

Alors que les géants comme Tesla avec son Optimus ou Boston Dynamics avec Atlas se concentrent sur des colosses à taille humaine. Agibot a pris le chemin inverse. Le Q1 ne mesure que 80 centimètres, soit environ la taille d’un enfant de deux ans. Mais ne vous fiez pas à son allure compacte.

L’objectif derrière cette miniaturisation est double. D’abord, la portabilité. Pouvoir transporter un robot capable de marcher et d’interagir dans un sac à dos standard ouvre des perspectives inédites pour les chercheurs. Même cas pour les développeurs qui n’ont plus besoin d’infrastructures lourdes pour travailler. Ensuite, la résistance. Un robot plus léger est intrinsèquement moins sujet aux dégâts lors de chutes pendant les phases d’apprentissage. Cela réduit drastiquement les coûts d’expérimentation.

Un concentré de technologie Agi-Soul

Sous sa coque au design épuré, le Q1 cache une ingénierie de pointe. Doté d’un contrôle de force sur tout le corps, il fait preuve d’une agilité déconcertante. Les vidéos de démonstration montrent le petit humanoïde capable de maintenir son équilibre même lorsqu’il est bousculé. Il peut aussi danser avec une précision chirurgicale ou encore monter des marches.

Mais le véritable cerveau de la machine réside dans la plateforme Agi-Soul. Grâce à l’intégration de modèles de langage (LLM), le Q1 ne se contente pas de bouger, il interagit. Il peut par exemple servir de tuteur et enseigner l’anglais avec une patience infinie et une prononciation parfaite. Il est aussi capable de vous accompagner dans l’apprentissage d’une chorégraphie en décomposant chaque mouvement.

La démocratisation de la robotique

L’une des forces majeures d’Agibot est sa philosophie Open Source. Le Q1 est livré avec un kit de développement (SDK) et de matériel (HDK) ouvert. L’entreprise encourage même la communauté à personnaliser le robot. L’extérieur est généralement conçu pour accueillir des coques imprimées en 3D par les utilisateurs.

Plus qu’un simple produit, Agibot veut créer un écosystème. Avec un système de programmation zéro-code, même ceux qui ne maîtrisent pas Python ou C++ peuvent créer des séquences de mouvements. Il suffit de glisser et de déposer des blocs logiques pour manipuler le robot. C’est la promesse d’une robotique enfin accessible au plus grand nombre.

Pourquoi c’est une révolution ?

Jusqu’à présent, posséder un robot humanoïde était un luxe réservé aux universités prestigieuses ou aux multinationales. En lançant des modèles comme le Q1, Agibot sature le marché avec des solutions abordables et fonctionnelles. Alors que nous entrons en 2026, le rêve de voir un robot nous assister au quotidien semble plus proche que jamais. Le Q1 n’est peut-être pas encore capable de faire votre vaisselle ou de repasser vos chemises. Par contre, il est le premier pas vers une ère où l’intelligence artificielle ne sera plus seulement un texte sur un écran. Ce robot mise sur la présence physique, l’agilité et la mobilité.

