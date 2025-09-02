Vidéo : roue, sprint… les robots imitent les mouvements humains grâce à ce framework

Le framework BeyondMimic permet aux robots humanoïdes d’imiter les mouvements humains avec une fluidité inédite.

Depuis des décennies, les ingénieurs tentent de rapprocher les robots humanoïdes de la souplesse et de la précision propres aux mouvements humains. Les machines actuelles savent marcher, saisir ou soulever des objets, mais l’élégance du geste reste hors de portée. En plus, les méthodes classiques exigent une programmation minutieuse pour chaque action, un processus long et rigide qui bride leur adaptabilité. BeyondMimic vient bousculer ces limites.

BeyondMimic et la diffusion guidée par les pertes

BeyondMimic a été conçu par une équipe de chercheurs de l’Université Cornell de New York. Ce framework traduit les données issues de la capture de mouvement humain en actions robotiques fluides et dynamiques.

Son principe repose sur une alliance entre la motion capture et l’apprentissage automatique. Grâce à cette approche, les robots humanoïdes apprennent et reproduisent des mouvements humains complexes en quelques minutes seulement.

Le système intègre un processus de décision de Markov (MDP) ainsi qu’un ensemble d’hyperparamètres standardisés. Il n’est plus nécessaire de coder chaque tâche séparément.

Au cœur du framework réside la diffusion guidée par les pertes. Cette technique permet aux robots d’ajuster leurs mouvements en temps réel grâce à des fonctions de coût simples et différentiables.

Une démonstration de mouvements humains par un robot

BeyondMimic offre ainsi la capacité rare de générer des mouvements variés, précis et expressifs, sans jamais perdre l’essence du geste humain.

Grâce au framework BeyondMimic, les automates gagnent en adaptabilité et en souplesse. Concrètement, un robot peut enchaîner une marche tranquille, un salto arrière ou même la célébration « Siu » de Cristiano Ronaldo. Le tout sans réentraînement.

La démonstration inclut aussi des gestes plus pratiques : suivre un chemin, éviter des obstacles ou encore obéir à des commandes via un joystick, tout en conservant équilibre et stabilité. Cerise sur le gâteau : BeyondMimic est open source.

