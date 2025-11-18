Vidéo : voici le meilleur robot majordome qu’on a vu, regardez-le faire le ménage

Les tâches ménagères ? Un cauchemar pour vous ? Oubliez ça ! Ce robot majordome peut prendre le relais. Et cette vidéo virale montre le meilleur d’entre eux en pleine action.

La révolution des robots majordomes est peut-être enfin là. On parle d’un humanoïde qui exécute une série impressionnante de tâches domestiques, de l’arrosage des plantes à la fermeture des rideaux. En passant par le rangement et même la livraison de petits cadeaux. Son créateur, la startup MindOn, insiste que la vidéo est diffusée en temps réel, sans la moindre télécommande cachée.

Le robot majordome et son nouveau cerveau MindOn

L’étoile de cette vidéo, c’est le robot G1, une plateforme polyvalente déjà populaire auprès des pontes de la robotique, y compris des équipes du MIT et de Stanford. C’est l’entreprise Unitree qui l’a conçu, mais le vrai coup de génie vient de MindOn, une jeune pousse chinoise qui a racheté le G1 pour lui offrir un cerveau très performant.

Derrière cette performance remarquable, on trouve Zhou Qinqin, cofondatrice de MindOn et ancienne ingénieure de recherche chez Tencent Robotics. Diplômée en ingénierie mécatronique, elle a développé des algorithmes de contrôle qui ont déjà fait leurs preuves chez Tencent.

Ainsi, elle détient les secrets pour donner des mouvements naturels et fluides à cette machine. De plus, la vidéo montre clairement que le robot majordome est impressionnant d’aisance dans ses actions.

Bien sûr, tout n’est pas clair à 100% dans ce showcase technologique. La grande question qui tourne dans notre tête est celle de l’autonomie réelle du robot majordome. La vidéo est super clean, et on voit le robot majordome commencer une tâche juste au moment où il la fait, sans montrer les déplacements intermédiaires. Même la saisie des objets, comme les rideaux, est montrée in-media-res.

C’est un point sensible, car on sait que les mouvements délicats des mains restent un challenge quand on parle de robotique. Toutefois, ce robot majordome réalise des tâches parfaitement planifiées.

Mais, avouons-le. Ce robot majordome a de quoi faire rougir la concurrence, comme le prototype de Figure ou le NEO de 1X Technologies, qui, pour l’instant, nécessitent encore une assistance humaine pour les tâches complexes. MindOn et Unitree nous donnent donc un aperçu du futur domestique avec ce robot majordome. Même si un tel produit n’est pas encore prêt pour nos salons.

