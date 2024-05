Vidéo : ce robot à TOUT faire est à vous pour 16K $ ! Mais à quoi sert Unitree G1 ?

Unitree dévoile le G1 : un robot humanoïde capable d'apprendre toutes sortes de tâches, disponible en vente libre d'ici la fin 2024 pour un prix de 16 000 dollars. C'est un grand pas en avant vers la démocratisation de la robotique ! Mais une telle machine est-elle réellement utile ?

Ça y est : vous pouvez enfin acheter votre propre robot humanoïde ! Et il ne s'agit pas du Tesla Optimus, ni d'une autre machine américaine.

C'est le constructeur chinois Unitree qui poursuit sa percée dans l'industrie ! À peine un an après sa création, l'entreprise s'était déjà illustrée avec son H1 qui a battu le record de vitesse de marche des humanoïdes.

Elle a également commercialisé des chiens robots comme le Go2 et le B2. Ces quadrupèdes en vente libre ont d'ailleurs été équipés d'un lance-flamme par Throwflame, ou d'un lance-roquette par l'armée américaine.

À présent, Unitree dévoile son deuxième robot bipède : l'Agent Humanoïde G1. Une machine qui prétend s'asseoir à la table du Boston Dynamics Atlas, Figure 01, et les autres leaders du marché !

L'Agent Humanoïde G1, nouveau fleuron du Chinois Unitree

Et cette fois, il s'agit d'un produit accessible au commun des mortels. Alors que le H1 était tarifé à 90 000 dollars avec 10 ans de liste d'attente, le G1 est proposé à partir de 16 000 dollars.

Dans la vidéo de présentation, ouvertement inspirée par la présentation du nouveau Boston Dynamics Atlas 100% électrique, on découvre tout d'abord le robot étendu au sol.

Très vite, il se remet sur ses jambes et se relève afin de démontrer son « mouvement de joint extra large ». Même après avoir été frappé à coups de pieds et de poings, ce robot coriace se remet sans problème.

Globalement, le G1 semble beaucoup plus complet que le H1. Il est doté d'une tête et d'un visage illuminé, pourvu de capteurs LiDAR 3D et d'une caméra à détection de profondeur.

Ses mains s'apparentent à celles d'un humain, avec des pinces à trois doigts pour saisir des objets. Ceci lui permet de travailler dans les usines ou même d'effectuer les corvées dans un foyer.

Ses joints offrent entre 23 et 43 degrés de liberté, et produisent un couple maximal de 120 Nm. Il peut atteindre une vitesse maximale de 2 mètres par seconde.

The Unitree G1 stands #ICRA2024 pic.twitter.com/hTRtgHhBKU — Nathan Peterman @ ICRA 2024 (@NathanTylerP) May 14, 2024

Son poids s'élève à environ 47 kilos, mais il peut se plier pour faciliter le transport avec des dimensions compactes de 690x450x300 mm. Néanmoins, sa batterie de 9000 mAh limite son autonomie à environ 2 heures par charge…

En guise de cerveau, le G1 est équipé de huit coeurs à haute performance avec une connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Selon Unitree, le robot pourra apprendre à effectuer toutes sortes de tâches en s'entraînant dans un environnement simulé via l'apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) et en copiant ses compères.

Chaque fois qu'un exemplaire apprendra une nouvelle compétence, tous les autres spécimens l'apprendront aussi.

The new Unitree G1 Humanoid Agent



"AI Avatar"



Priced from $16K 🤯



Sped up for dramatic effect 💃🕺🏿 pic.twitter.com/qEQPAx4Fls May 13, 2024

Un robot à tout faire, chez vous pour 16 000 dollars

Ce prix de 16 000 dollars reste conséquent, certes, mais c'est la première fois qu'un humanoïde est à la portée du consommateur lambda prêt à souscrire un crédit pour découvrir le futur en avant-première.

Rappelons qu'Elon Musk promet depuis longtemps que les robots coûteront moins cher qu'une voiture d'ici 2030, et sa prédiction semble se réaliser plus tôt que prévu.

La vidéo montre le G1 brandir un large bâton de kung-fu, utiliser ses poings pour casser des noix en petits morceaux, ou encore décapsuler (un peu violemment) une bouteille de coca à mains nues.

Au-delà de cette simple démonstration de force, le robot effectue des tâches plus utiles. On peut le voir souder un câble, et retourner une tranche de pain dans une poêle. Il peut donc bel et bien vous servir de domestique.

Unitree Introducing | Unitree G1 Humanoid Agent | AI Avatar

Price from $16K 🤩

Unlock unlimited sports potential(Extra large joint movement angle, 23~34 joints)

Force control of dexterous hands, manipulation of all things

Imitation & reinforcement learning driven#Unitree #AI pic.twitter.com/Dv1yGaGpoJ — Unitree (@UnitreeRobotics) May 13, 2024

Toutefois, ce modèle semble davantage adressé aux chefs d'entreprise souhaitant remplacer leurs salariés dans les usines ou aux développeurs désirant mener des recherches et créer des applications de robotique.

Quoi qu'il en soit, on constate que la robotique humanoïde avance à vive allure. Très bientôt, ces machines seront certainement omniprésentes au travail et dans la vie de tous les jours… consultez notre dossier complet pour en savoir plus !

Et vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous intéressé par l'achat d'un tel robot ou cet investissement vous semble-t-il inutile ? La Chine est-elle en train de prendre les États-Unis de vitesse dans la course de la robotique ? Partagez votre avis en commentaire !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.