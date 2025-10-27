Xbox Magnus : un giga leak révèle ses secrets ! Aussi puissante qu’un PC ?

Les premières infos sur la Xbox Magnus annoncent une puissance digne d’un PC. Si tout cela se confirme, on ne saura plus vraiment s’il s’agit d’une console ou d’un ordinateur déguisé.

Il semble que les Xbox Series X et S approchent doucement de la fin de leur cycle. Et alors que Sony prépare une PS6 portable, Microsoft mise sur un pari bien différent. Avec le Xbox Magnus, la firme miserait sur une console de salon surpuissante, capable de rivaliser avec un PC gamer.

Et non, ce n’est pas une rumeur sortie de nulle part. L’information vient du journaliste bien informé Jez Corden, du site Windows Central. Il s’est appuyé sur les déclarations des dirigeants de Xbox et sur ses propres sources pour imaginer un premier aperçu de la future console.

Xbox Magnus : une console ou un PC branché à la télé ?

C’est aussi la première question que je me suis posée en découvrant l’info. Et pour cause, selon Corden, toujours bien renseigné sur les projets Xbox, la prochaine machine de Microsoft tournerait sous Windows.

Non, il ne s’agirait pas ni d’une version modifiée ni d’une surcouche façon interface Xbox. C’est le vrai système d’exploitation de Microsoft, optimisé pour le salon. La Magnus reprendrait donc le concept initié avec la ROG Ally.

L’idée serait de proposer une expérience hybride, à mi-chemin entre console et ordinateur. Les utilisateurs auraient donc droit à une expérience fluide, pensée pour le téléviseur. Cela avec la possibilité de repasser à tout moment sur un environnement Windows complet. Avec la Xbox Magnus, les joueurs profiteraient ainsi de la liberté totale d’un PC, sans perdre le confort d’une console.

Xbox is dead!?



My next console? The XBOX MAGNUS. As a hardcore gamer I will continue to game on the TOP console hardware available. Expensive yes, but most powerful, best design, best features and services as always.



Also PC; Xbox and Playstation games in one box. Game on! pic.twitter.com/2AKm06bJno — Falco X (@Falco_X) October 26, 2025

En plus, qui dit Windows dit accès à Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net. Et même aux jeux PlayStation sortis sur PC. Il vous est donc possible de lancer God of War ou Horizon Forbidden West depuis un tableau de bord Xbox, sans bidouille, sans émulateur.

Ce serait évidemment une première historique dans l’industrie du jeu vidéo. Et le meilleur dans tout ça ? La Magnus resterait rétrocompatible avec toutes les générations Xbox, jusqu’à la toute première console de 2001.

C’est prometteur oui, mais il va falloir préparer le portefeuille

En plus de tous ces atouts, le multijoueur deviendrait aussi gratuit. Puisque la Xbox Magnus fonctionnerait comme un PC, il n’y aurait plus de raison de payer pour accéder au online. Microsoft réfléchirait donc à refondre complètement le Game Pass, notamment dans sa version Ultimate. Le but est de mieux coller à ce nouvel écosystème.

Et sans surprise, côté puissance, la Magnus s’annoncerait redoutable. Les fuites parlent d’une machine plus performante que la PS6, avec des composants dignes d’un PC haut de gamme.

Next-gen Xbox hardware codename Magnus will be more powerful than the PS6 and it will run Xbox Windows games and PlayStation PC games so there's no need for a PS6

PlayStation is dead

You see how easy that was pic.twitter.com/9OX3wZoIoQ — The Gaming Prophet NYC (@nyc_prophet) October 25, 2025

Cela dit, ne pensez pas profiter de tous ces avantages sans débourser. Car tout cela aurait un coût élevé. Selon les rumeurs, le prix de la Magnus pourrait frôler les 1000 €, un tarif supérieur à celui de la plupart des consoles du marché.

Microsoft viserait donc évidemment un produit premium, destiné aux joueurs qui veulent le top sans monter eux-mêmes leur tour. Alors, préparez déjà votre carte bleue.

