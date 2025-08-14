Arnaque IA : des milliers de retraités ruinés en quelques clics

Des milliers de retraités ont été piégés par une arnaque orchestrée via IA. Les escrocs leur ont promis une rentrée d’argent supplémentaire si certaines démarches sont effectuées dans un délai précis.

Les retraités et leurs pensions deviennent des cibles privilégiées pour les arnaqueurs en ligne. Dernièrement, pour arriver à leur fin, ces derniers ont utilisé des faux sites générés par IA. Ils ont ensuite diffusé de faux articles promettant des revalorisations ou des rappels de pension, comme le rapporte Franceinfo.

Bien souvent, ces stratagèmes visent uniquement à générer des clics et des revenus publicitaires. Cependant, certains vont beaucoup plus loin, piégeant les victimes les plus vulnérables. Nous allons y venir mais avant, voici un exemple de titre utilisé par ces faux articles :

« Les pensions seront revalorisées de 4,8 % en janvier 2026, mais uniquement pour ceux qui font la demande avant le 30 juillet 2025 ».

Retraités ou pas, faites tous attention à cette arnaque IA

Ces arnaques reposent toujours sur deux ingrédients clés. Primo : une promesse alléchante, souvent une rentrée d’argent, et secundo : un sentiment d’urgence. Ce dernier précipite à effectuer une action avant une date limite pour obtenir le bénéfice annoncé.

« Le sentiment d’urgence qui vous incite à faire une bêtise », comme l’a confié l’un des retraités ayant été confronté à plusieurs de ces faux articles.

Quand ces sites sont bien réalisés, et qu’ils mentionnent parfois l’utilisation de l’IA, ils peuvent tromper même les plus prudents. Résultat : de nombreuses personnes cliquent sans le savoir sur des liens dangereux.

Certes, certains de ces articles ne servent qu’à générer des revenus publicitaires. Cependant, beaucoup comportent des étapes supplémentaires beaucoup plus risquées. Car, en suivant les instructions pour toucher l’argent promis, les retraités communiquent souvent leurs données personnelles, parfois bancaires.

« Derrière ça, il peut y avoir une deuxième étape qui consiste à contacter les retraités tombés dans le piège et leur proposer des placements financiers », explique Jérôme Saiz, expert en cybersécurité pour OPFOR Intelligence.

Ce système, efficace et en plusieurs étapes, a déjà fait des milliers de victimes à travers le monde. Des retraités pensant simplement bénéficier d’un petit bonus sur leur pension ont ainsi été ruinés.

Or, la multiplication de ces sites frauduleux rend toute action directe difficile pour l’Assurance retraite, qui se concentre plutôt sur la sensibilisation de ses assurés. Elle recommande de se limiter aux sites fiables et de se connecter uniquement via son espace personnel pour effectuer les démarches.

