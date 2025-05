Google dévoile une IA pour vous protéger sur internet : tout savoir

À mesure que le temps passe, les arnaques numériques deviennent aussi redoutables que les traditionnelles. Voilà pourquoi le jeudi 8 mai, Google a levé le voile sur un ensemble de nouvelles contre-mesures basées sur l’IA.

Ces dernières sont destinées à renforcer la lutte contre les escroqueries en ligne sur Chrome, Search (le moteur de recherche) et Android. L’entreprise prévoit notamment d’intégrer Gemini Nano dans la version 137 de Chrome pour les ordinateurs de bureau.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Gemini Nano est le modèle de langage large (LLM) de la maison conçu pour fonctionner directement sur les appareils. Le but de l’intégration est de renforcer les capacités de Safe Browsing.

Mais pourquoi Google booste Safe Browsing à l’IA ?

Selon Google, cette approche permet d’analyser instantanément les sites web visités. Elle ira même jusqu’à anticiper des tentatives d’escroquerie inédites.

Grâce à la capacité de Gemini Nano à analyser la structure variée et souvent trompeuse des contenus en ligne, les systèmes de sécurité peuvent s’adapter plus rapidement aux nouvelles techniques utilisées par les cybercriminels.

« Le LLM est particulièrement adapté à ce type de tâche, car il est capable d’interpréter des signaux subtils et changeants sur les pages web, ce qui nous permet de réagir rapidement à des menaces en constante évolution », a précisé l’entreprise.

Cette technologie est d’ailleurs déjà utilisée pour contrer les fraudes liées au support technique à distance. Le type d’escroquerie qui pousse les utilisateurs à croire qu’un dysfonctionnement affecte leur appareil afin de les inciter à partager des informations sensibles.

Comment ça va marcher ? En gros, Gemini Nano analyse les pages web à la recherche d’éléments suspects. Il transmet ensuite les signaux à Safe Browsing, qui évalue si la page représente vraiment un risque.

Et bien entendu, des précautions ont été mises en place pour garantir une exécution efficace et sécurisée. Les ingénieurs Jasika Bawa, Andy Lim et Xinghui Lu de l’équipe sécurité de Google Chrome les ont détaillé :

« Le modèle n’est activé qu’en de rares occasions et fonctionne entièrement en local, sans transférer de données. Nous optimisons également la consommation des ressources en limitant le nombre de tokens traités, en exécutant le processus de manière asynchrone pour éviter de perturber la navigation, et en appliquant des quotas pour encadrer l’usage du GPU. »

Google ne compte pas s’arrêter là

Ce n’est que le début en effet. Google prévoit d’élargir l’utilisation de cette technologie à d’autres types d’arnaques très répandues. Y compris celles qui usurpent des services de livraison ou des péages impayés.

Cette fonctionnalité renforcée sera également déployée sur Chrome pour Android d’ici la fin de l’année. Et en parallèle, les systèmes de détection d’arnaques intégrés au moteur de recherche Google ont aussi été largement améliorés.

Grâce à l’IA, ces outils parviennent désormais à identifier vingt fois plus de pages frauduleuses qu’auparavant, excluant ces contenus des résultats de recherche.

Selon la firme, cette avancée a déjà permis de réduire de plus de 80 % les arnaques se faisant passer pour des services clients de compagnies aériennes. Et plus de 70 % celles imitant des sites officiels liés aux visas ou à des services gouvernementaux – rien que sur l’année 2024.

Bien évidemment, ces mises à jour ne sont pas faites que pour nous protéger sur internet. Elles font aussi partie des efforts de Google pour intégrer l’IA dans tout son écosystème.

Alors, qu’est que vous en dites ?

