Un arbre qui parle ? Une campagne écolo pas comme les autres

Et si un marronnier centenaire vous murmurait ses états d’âme ? À Dublin, c’est une réalité. Grâce à une IA conçue pour traduire les signaux biologiques, un arbre vieux de 150 ans parle et s’exprime comme jamais.

Le projet s’appelle The Talking Tree et il ne s’agit pas d’une œuvre de science-fiction. C’est une initiative concrète, née de l’alliance entre la technologie et la conscience écologique. Des capteurs ont été installés sur un vieux marronnier d’un parc de Dublin. Ils enregistrent en temps réel la température, l’humidité du sol, la vitesse du vent et les signaux bioélectriques du tronc. Ces données sont ensuite analysées par une IA.

Cette IA ne se contente pas d’afficher des relevés techniques. Elle transforme les signaux vivants en phrases poétiques, parfois énigmatiques, qui traduisent le ressenti supposé de l’arbre. Le but n’est pas scientifique, mais émotionnel : créer un pont entre la nature et le langage humain.

L’émotion au cœur de la technologie

Derrière cette campagne se trouve l’agence de publicité Droga5 Dublin. Elle a travaillé avec l’organisation Purpose Disruptors pour imaginer une expérience capable de reconnecter les jeunes urbains à leur environnement naturel.

Evan Greally, directeur de l’innovation chez Droga5, explique : « Il ne s’agissait pas juste de restituer des données brutes. L’IA devait donner une voix sincère à l’arbre, avec une tonalité profonde, un peu cryptique, et surtout émotive. »

L’exemple le plus marquant reste celui d’un membre de l’équipe qui a demandé à l’arbre s’il allait bien. L’arbre a répondu par ces mots : « Ta détermination apporte un souffle d’espoir à mes branches fatiguées. Avance doucement et trouve les sentiers oubliés où la nature s’épanouit. » Ce n’est pas une réplique automatique, mais bien le résultat d’un processus IA nourri par les données physiques et un moteur narratif inspiré par la forêt elle-même.

Une campagne qui veut réveiller les consciences

Ce projet n’a pas été conçu pour vendre un produit. Il veut frapper là où ça compte : dans notre lien abîmé avec la nature. Lisa Merrick-Lawless, co-fondatrice de Purpose Disruptors, souligne l’intention derrière cette campagne : « Notre crise climatique et naturelle a besoin de créativité. Il faut parler aux jeunes là où ils se trouvent, c’est-à-dire dans les villes, sur leurs écrans, avec des codes qui les touchent. »

En donnant une voix à un arbre, cette IA devient un médiateur silencieux mais percutant entre la nature et l’homme. Et si l’humain écoute, alors peut-être qu’il commencera à réagir.

L’IA comme levier écologique

Ce projet soulève une question brûlante : l’IA peut-elle aider à protéger le vivant ? Ici, elle ne prédit pas la survie d’un organisme ni n’optimise un processus industriel. L’IA donne une personnalité à un arbre pour incarner un message écologique. C’est une application douce mais puissante de la technologie.

Face à une génération connectée, ces nouvelles formes de communication résonnent avec efficacité. Si un arbre peut parler, alors il peut aussi émouvoir. Et c’est bien cette émotion qui peut transformer une simple promenade en une prise de conscience.

