Rapport Gen : les escroqueries en ligne explosent

Les arnaques au support technique et aux faux CAPTCHA font rage. Cela place la France au centre des préoccupations. Selon le Rapport trimestriel de Gen sur les menaces pour le troisième trimestre 2024, ces attaques ont explosé de 614 % entre juillet et septembre. Gen est une entreprise phare de la cybersécurité regroupe des marques comme Norton et Avast. Elle met en garde contre cette évolution alarmante. Elle souligne les risques associés à cette tendance.

Des stratagèmes d’ingénierie sociale bien rodés

Parmi les techniques recensées, les faux tutoriels et les faux CAPTCHA se démarquent par leur ingéniosité. Les cybercriminels manipulent les internautes à l’aide de vidéos d’apparence anodine, disponibles sur des plateformes comme YouTube. Ces vidéos incitent à télécharger des logiciels malveillants sous prétexte d’obtenir gratuitement des versions payantes de programmes populaires.

Dans ce rapport, Siggi Stefnisson, Directeur de la Technologie Cyber Sécurité chez Gen, affirme : « De juillet à septembre, les arnaques ont continué de dominer le paysage des menaces en ligne, tandis que les malwares et ransomwares ont également connu une hausse rapide. » Ces escroqueries exploitent les vulnérabilités humaines. Elles misent sur des stratagèmes sophistiqués et souvent insoupçonnés.

Une autre stratégie repose sur les « arnaques clickFix ». Elles promettent une résolution rapide des problèmes techniques. Elles demandent aux victimes de copier du texte dans leur système. Ce geste anodin confère aux attaquants un accès total aux appareils ciblés. Les faux CAPTCHA, quant à eux, détournent un mécanisme censé renforcer la sécurité et inciter les utilisateurs à installer des scripts malveillants.

L’impact est colossal : des millions de personnes tombent dans le piège. Cela illustre la redoutable efficacité de l’ingénierie sociale. En dépit des avertissements, les cybercriminels s’adaptent rapidement. Cela rend ces arnaques de plus en plus difficiles à détecter.

Une portée mondiale avec un accent sur la France

Le rapport souligne aussi une augmentation significative des malwares, notamment le Lumma Stealer, spécialisé dans le vol de données personnelles. Ce logiciel a enregistré une hausse de 39 % de son activité. Parallèlement, le ransomware Magniber a doublé son ratio de risque en seulement trois mois.

En France, ces attaques trouvent un terreau fertile. Cela favorise un vol massif de données sensibles. Cette tendance alerte les professionnels de la cybersécurité et incite les autorités à agir. Gen participe à cette lutte. Elle collabore avec des gouvernements du monde entier. Parmi ses initiatives, l’outil de décryptage Avast Mallox se démarque par son efficacité contre certains ransomwares.

Au-delà des dispositifs classiques de protection, l’éducation des utilisateurs reste cruciale. Le rapport rappelle que la vigilance personnelle joue un rôle central dans la prévention. Éviter les liens suspects et utiliser des solutions de sécurité mobile robustes sont des actions essentielles.

Une menace qui ne cesse de croître

Les appareils mobiles ne sont pas en reste. Le logiciel espion NGate, récemment découvert, représente une menace majeure pour les données bancaires. Il permet aux attaquants de cloner des cartes bancaires et de réaliser des retraits frauduleux. De plus, les malwares bancaires comme TrickMo et Octo2 ont vu leur activité augmenter de 60 % en quelques mois.

Face à cette situation, je tiens à relayer ces informations pour sensibiliser les internautes. Les cybercriminels innovent constamment. Cela met en lumière la nécessité de rester informés et protégés. Pour découvrir le rapport complet de Gen, rendez-vous sur leur site officiel. La prévention et la connaissance sont les meilleures armes pour contrer ces nouvelles formes de cyberattaques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

