Face aux dangers des vidéos de fitness irréalistes, YouTube prend des mesures pour les ados

YouTube a annoncé qu’il limiterait l’exposition des adolescents aux vidéos de fitness et de poids. Ces restrictions, qui concernent désormais le monde entier, faisaient partie des mesures initialement mises en place aux États-Unis en 2023. La plateforme souhaite répondre aux critiques concernant l’impact de ces vidéos sur la santé mentale des jeunes.

Des vidéos qui valorisent certains corps ou niveaux de fitness influencent négativement les jeunes. Elles encouragent parfois des comportements malsains, notamment les troubles alimentaires. En réduisant l’accès à ces contenus, YouTube souhaite préserver la santé mentale des adolescents et éviter la promotion de standards physiques irréalistes.

YouTube cible les vidéos qui comparent des corps ou qui prônent des standards physiques idéalisés. La plateforme veut aussi limiter l’accès aux vidéos montrant de l’agression sociale, telles que des bagarres ou des intimidations. Même si ces vidéos semblent moins nocives à première vue, elles affectent tout de même les adolescents sur le long terme.

YouTube modifie son algorithme pour limiter la répétition de certaines recommandations. Les vidéos qui respectent les règles, mais qui peuvent nuire aux jeunes, seront moins mises en avant. Cette stratégie vise à empêcher les adolescents de revoir plusieurs fois le même type de contenu.

Protéger les jeunes grâce à des recommandations adaptées

Les recommandations de YouTube reposent sur les vidéos regardées et commentées par les utilisateurs. Mais cette méthode peut exposer les adolescents à du contenu problématique de manière répétée. Pour remédier à ce problème, YouTube a décidé de changer les recommandations pour éviter une surexposition à ces vidéos.

Le Dr Garth Graham, responsable mondial de la santé de YouTube, souligne l’importance de cette décision. Il affirme que les adolescents, en pleine construction de leur identité, risquent de se forger des idées fausses sur eux-mêmes. Les normes corporelles irréalistes véhiculées dans ces vidéos peuvent affecter leur estime de soi et leur confiance.

YouTube a aussi lancé un outil pour aider les parents à surveiller l’activité de leurs adolescents sur la plateforme. Grâce à ce nouvel outil, les parents peuvent lier leur compte à celui de leurs enfants et ainsi suivre les téléchargements ou abonnements effectués. Cet outil apporte plus de contrôle et de sécurité aux familles.

YouTube suit l’exemple des autres réseaux sociaux

D’autres plateformes, comme TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook, offrent aussi des comptes supervisés. YouTube adopte une approche similaire en fournissant aux parents les outils nécessaires pour surveiller et protéger leurs enfants en ligne.

La décision de YouTube marque une étape clé pour protéger la santé mentale des jeunes. En limitant l’exposition à des normes physiques irréalistes, la plateforme veut éviter des conséquences psychologiques négatives. YouTube contribue ainsi à rendre son espace plus sain et sécurisé pour les adolescents.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.