Meta AI débarque sur Facebook, WhatsApp, Instagram… le ChatGPT de trop ?

Meta dévoile son propre chatbot d’intelligence artificielle type ChatGPT ! À la fois assistant virtuel et générateur d’images, ce robot va transformer ses réseaux sociaux Facebook et Instagram et ses messageries comme WhatsApp. Toutefois, on peut craindre une lassitude des internautes face à la prolifération des IA…

À l’occasion de sa conférence Connect organisée le 27 septembre 2023, Meta a frappé fort en entrant officiellement dans la guerre des chatbots IA avec son propre rival de ChatGPT : Meta AI.

Cette intelligence artificielle sera directement incorporée aux différentes applications de la firme américaine telles que ses réseaux sociaux Facebook, Instagram et Threads ou ses messageries WhatsApp et Messenger.

Conçu comme un assistant généraliste, le robot pourra vous aider à organiser un voyage avec vos amis via un groupe de discussion Messenger ou répondre à vos questions sans que vous ayez besoin d’aller sur un moteur de recherche.

👊Meta à l'assaut de Midjourney et Dall-E 3👊



➡️WhatsApp et Instagram seront les premières applications à profiter de Emu (Expressive Media Universe)

➡️Meta a également présenté un concurrent de ChatGPT, un outil nommé Meta AI

En plus de Meta AI, l'entreprise a également lancé…

D’ailleurs, Meta annonce en fanfare un partenariat avec Microsoft Bing pour fournir des résultats de recherche web en temps réel. C’est un atout majeur par rapport à la plupart des chatbots IA qui ne proposent pas d’informations récentes.

Par exemple, ChatGPT était jusqu’à présent limité dans ses connaissances à sa base de données datée de 2021. Ce n’est cependant plus le cas, puisqu’OpenAI vient d’ajouter à son IA la capacité de naviguer sur le web.

Autre point fort de Meta AI : la possibilité de générer des images comme MidJourney ou DALL-E en utilisant le prompt « /imagine ». En quelques secondes, l’IA peut générer des images en haute définition à partir d’une description entrée par l’utilisateur.

Toutes ces fonctionnalités basées sur l’IA sont totalement gratuites, et disponibles pour tous les utilisateurs des plateformes Meta !

Comment ça marche ?

Pour l’heure, Meta n’a pas précisé ce qui se cache sous le capot de son IA. Tout juste sait-on qu’elle est basée sur un large modèle de langage (LLM) créé sur mesure et basé sur Llama 2 : le dernier modèle open-source de la firme déjà adopté par de nombreuses entreprises.

C’est d’ailleurs ce gain rapide de popularité qui a permis a Meta d’améliorer le fonctionnement de son propre assistant Meta AI. La firme a pu comprendre les forces et les faiblesses de son LLM, et s’en est servi pour perfectionner son produit.

En comparaison avec Llama 2, Meta AI a été entraîné sur des jeux de données additionnels pour être capable d’employer un ton plus conversationnel et amical. Le but était d’éviter une IA « trop fade et robotique » comme il en existe beaucoup.

La fenêtre de contexte du modèle, à savoir sa capacité à s’appuyer sur de précédentes interactions, a aussi été étendue pour plus de profondeur et de dialogue avec l’utilisateur. En outre, Meta AI a été affinée pour fournir des réponses très concises.

Des barrières de sécurité ont aussi été ajoutées pour éviter que le robot tienne des propos déplacés ou aborde des sujets sensibles, risquant de mettre en péril l’image de marque de Meta..

Au total, les équipes ont passé plus de 6000 heures à tester le modèle pour identifier les cas d’usage potentiellement problématiques et les bloquer automatiquement.

Cette IA n’est pas entraînée sur les données d’utilisateurs d’Instagram et Facebook, mais la firme envisage de le faire dans un avenir proche afin de rendre son assistant encore plus utile.

La popularité des applications de Meta est perçue comme son principal atout compétitif. En effet, l’IA sera directement incorporée aux fenêtres de discussions de ses messageries. Elle pourrait donc rapidement devenir plus utilisée que ChatGPT !

Les personnages IA envahissent WhatsApp et Messenger

Outre son chatbot Meta AI, l’entreprise de Mark Zuckerberg annonce le déploiement de 28 personnages virtuels dotés d’IA dans ses applications de messagerie.

Pour la plupart, ces personnages sont basés sur des célébrités comme Chali d’Amelio, Dwyane Wade, Kendall Jenner, Mr Beast, Snoop Dogg ou Paris Hilton.

Il peut aussi s’agir de chatbots dédiés à des cas d’usage spécifiques, comme jouer le rôle d’un agent de voyage. Plus que de simples IA, ces robots seront incarnés à travers leurs images de profils animés au gré des conversations. Le but est d’offrir des interactions plus immersives.

Après le métavers, vers une overdose de chatbots IA ?

Meta est le dernier GAFAM (ou GAMAM) à se lancer réellement dans la guerre des chatbots IA. Après le lancement de ChatGPT par OpenAI fin 2022, Microsoft a investi lourdement pour obtenir le privilège d’incorporer ce robot à ses services.

Puis, Google a lancé son propre concurrent Bard et Apple dépense des millions par jour pour créer Ajax GPT. De même, Amazon vient de nouer un partenariat avec Anthropic et son chatbot Claude.

Autant dire que cette nouvelle technologie est désormais omniprésente dans le monde numérique, et il ne s’agit très certainement que d’un début.

Après les géants de la tech, les organisations de moindre envergure vont suivre le mouvement et incorporer à leur tour des chatbots IA dans leurs logiciels.

Même si ces outils sont indéniablement pratiques, on peut craindre que les entreprises en abusent dans le but de surfer sur la tendance. C’est exactement ce qui s’est passé pour le métavers en 2021, et les internautes ont rapidement saturé à tel point que cette technologie a fini aux oubliettes avant même qu’un vrai produit soit commercialisé…

Face à cette prolifération, nous risquons d’avoir l’impression d’être submergés, encerclés par les IA conversationnelles sur un internet toujours plus déshumanisé. C’est d’autant plus problématique pour Meta, puisque ses applications sont censées privilégier les interactions sociales !

Et vous, que pensez-vous de Meta AI ? Allez-vous utiliser cette intelligence artificielle, ou êtes- vous au contraire lassés par cette mode ? Partagez votre avis en commentaire !