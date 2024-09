Vous pouvez enfin surveiller votre enfant sur YouTube : voici comment

Chers parents, vous pouvez désormais surveiller l'activité de votre enfant sur Youtube ! La plateforme vient de lancer la nouvelle fonctionnalité : le contrôle parental, accessible via le Centre familial.

Une supervision à portée de clic

Avec ce nouvel outil de supervision, YouTube permet de lier le compte d'un parent à celui de son enfant adolescent. Les parents pourront ainsi ajuster le contenu visible ou désactiver des fonctionnalités. Ils seront éventuellement informés chaque fois qu'une activité notable s'y produit. Et ce, que ce soit un abonnement, des commentaires, le téléchargement d'une vidéo ou le début d'un livestream.

Toutefois, il faut noter que Youtube vise à offrir plus de contrôle parental tout en maintenant un équilibre. Voilà pourquoi la plateforme a mis en place une option de contrôle mutuel. Cela signifie que les adolescents, tout comme leurs parents, peuvent désactiver la supervision quand ils le souhaitent. Bien que certains trouvent cela inquiétant, Youtube pense que cela encourage la confiance et le dialogue sur l'utilisation d'internet.

Pour surveiller l'activité de votre enfant sur YouTube, il faut d'abord créer un compte supervisé. La procédure est simple et rapide.

Connectez-vous à votre compte parent sur YouTube. Allez dans « Paramètres » puis « Paramètres parentaux« . Sélectionnez l'enfant pour lequel vous souhaitez configurer un compte supervisé. Rendez-vous sur l'option YouTube et YouTube Musique Choisissez le niveau de contenu approprié selon son âge et sa maturité. Vous avez 3 options : « Explorer » (9+), « Explorer davantage » (13+), ou « La plupart de YouTube » (tout sauf 18+). Finalisez la configuration et voilà ! Votre enfant dispose d'un compte supervisé.

Personnaliser les paramètres pour un contrôle optimal

Une fois le compte supervisé configuré, il est crucial de personnaliser les paramètres de surveillance. Vous avez la possibilité de modifier les niveaux de contenu visibles pour votre enfant. Ainsi, vous réduisez le risque qu'il soit exposé à des contenus inappropriés. Vous pouvez également désactiver la lecture automatique des vidéos pour l'empêcher de tomber dans le piège du visionnage compulsif. Il est même possible de désactiver l'historique des vidéos et des recherches pour limiter l'influence des suggestions de contenu.

Pour ce faire, vous devez vous connecter à son compte. Ensuite, rendez-vous dans « Paramètres », puis dans « Historique et confidentialité ». De là, vous pouvez gérer toutes les activités de l'enfant. Si cette option est désactivée, votre compte parent recevra une notification à chaque activité sur le compte de votre adolescent. Ainsi, vous aurez toujours un œil sur ce qui se passe.

Pourquoi est-ce si essentiel ?

Surveiller l'activité YouTube de votre enfant est plus qu'une simple mesure de vigilance, c'est aussi une opportunité d'ouvrir le dialogue. En accédant à l'historique des vidéos et aux créateurs suivis, les parents peuvent discuter de ce que regardent leurs enfants. Cela peut aider à construire un environnement de confiance et de sécurité, tout en protégeant les adolescents des contenus indésirables.

Personnellement, je crois que savoir que leur compte est surveillé encourage aussi les adolescents à une utilisation saine de Youtube. Et vous, qu'est ce vous en dites ?

