Avec Gemini Nano, Google passe à l’offensive contre les escrocs

Les escrocs numériques changent de tactique, Google change de stratégie. Avec Gemini Nano, l’IA débarque directement sur vos appareils pour traquer les arnaques avant même qu’elles n’agissent.

Google vient de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre les escroqueries en ligne. Le géant du web déploie des protections d’IA directement intégrées aux appareils, sur Chrome et Android. Le modèle Gemini Nano, version légère de son grand modèle de langage, analyse les pages suspectes à la volée. « Cela nous aide à nous adapter plus rapidement aux nouvelles tactiques d’escroquerie », précise Google. L’IA détecte des signaux subtils, même sur des sites jamais vus auparavant, et réagit en temps réel.

Dans Chrome 137 pour ordinateurs, la navigation sécurisée bénéficie désormais de cette IA embarquée. L’analyse se fait localement pour plus de réactivité, sans recourir au cloud. Le système évalue les pages à l’aide de signaux comme l’usage abusif de l’API de verrouillage du clavier. Les résultats sont ensuite transmis au service de navigation sécurisée de Google, qui bloque les sites suspects. L’exécution se fait en arrière-plan, avec une gestion fine des ressources système pour éviter tout ralentissement.

Un premier succès contre les arnaques au support technique

Google utilise déjà cette technologie pour contrer les escroqueries liées à l’assistance technique à distance. Ces fraudes poussent les victimes à divulguer leurs informations personnelles ou bancaires en prétextant une panne. Grâce au modèle Gemini Nano, ces pages sont analysées et bloquées avant même qu’un clic ne soit fait.

Jasika Bawa, Andy Lim et Xinghui Lu, membres de l’équipe sécurité de Chrome, précisent : « Nous limitons la consommation de GPU et exécutons le tout de manière asynchrone. »

Dès cette année, Google étendra la fonctionnalité à d’autres arnaques courantes. Sont visés notamment les faux suivis de colis et les escroqueries aux amendes de péage impayé. Ces pratiques se multiplient, souvent par SMS ou via des notifications intrusives. En réponse, une alerte IA intégrée à Chrome sur Android sera capable de bloquer les sollicitations suspectes. Un modèle d’apprentissage automatique local jugera les notifications et avertira l’utilisateur en temps réel.

Des résultats déjà très parlants dans la recherche

En parallèle, Google a mis à jour ses filtres IA sur Search pour détecter vingt fois plus de pages trompeuses. Le moteur de recherche bloque ainsi plus de 80 % des sites imitant le service client des compagnies aériennes. Il neutralise aussi plus de 70 % des arnaques se faisant passer pour des services officiels comme les visas ou portails gouvernementaux. Une dynamique qui confirme l’efficacité d’une surveillance constante pilotée par l’intelligence artificielle.

Une vision de sécurité renforcée sur Android 16

Google prépare aussi Android 16 avec des mesures inspirées d’Apple, telles que la désactivation du JavaScript ou des connexions 2G. La prochaine version inclura des protections activées par défaut : verrouillage après vol, navigation protégée et contrôle du spam dans Messages. L’entreprise teste même une détection des appels incitant à ouvrir des applications bancaires. L’objectif est clair : protéger l’utilisateur au moment où l’attaque se produit, sans intervention extérieure.

