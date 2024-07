Alerte : les données de 600 000 cartes bancaires volées par les hackers

Selon une étude récente, des logiciels malveillants ont volé les données de 600 000 cartes bancaires dans le monde entier.

Les pirates informatiques continuent de faire des ravages à travers le monde. Récemment, NordStellar, une branche de NordVPN, a publié une nouvelle étude alarmante. Selon leurs résultats, des logiciels malveillants ont réussi à dérober les données de plus de 600 000 cartes de paiement. Ainsi, cet incident démontre que les cyberattaques actuelles accroissent les dangers auxquels font face les utilisateurs de cartes bancaires.

Les données de 600 000 cartes bancaires volées : des outils puissants à la portée de tous

Les hackers utilisent les malwares, ou logiciels malveillants, comme des armes efficaces. De plus, ces outils sont loués pour quelques dollars sur le darkweb. Grâce à eux, les cybercriminels peuvent récupérer une multitude d'informations. Ces dernières incluent des données bancaires, des identifiants de connexion, des fichiers informatiques et même des cookies de navigation. Ces informations sont ensuite revendues à prix d'or, principalement sur des plateformes de messagerie cryptée comme Telegram.

Les prix d'or des informations confidentielles

Les pirates profitent de ces données volées en les revendant rapidement sur le darkweb. Ensuite, les acheteurs, souvent eux-mêmes des criminels, utilisent ces informations pour réaliser des escroqueries. Cela se produit généralement avant que les victimes ne s'aperçoivent des transactions suspectes.

Selon Adrianus Warmenhoven, conseiller en cybersécurité chez NordVPN, « Ces informations supplémentaires ouvrent la voie à un éventail encore plus large d'attaques, notamment l'usurpation d'identité, le chantage en ligne et la cyberextorsion.«

Les logiciels malveillants les plus utilisés pour le vol de cartes bancaires

Parmi les logiciels les plus utilisés, RedLine se démarque. Même les hackers les plus novices prisent ce malware, qui est accessible à bas coût. L'hameçonnage par email est une méthode couramment employée pour duper les internautes. En outre, les publicités trompeuses visent également à leur soutirer des informations bancaires.

Les pays les plus touchés

Les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Mexique et l'Argentine sont les pays les plus touchés par le vol de cartes bancaires via des logiciels malveillants. Visa est la marque de carte la plus concernée, représentant 54 % des cas de vol de données. Cette tendance montre l'ampleur de la menace. Par conséquent, il est nécessaire pour les utilisateurs de rester vigilants et de protéger leurs informations personnelles.

Cette récente attaque souligne l'importance de la cybersécurité et la vigilance nécessaire pour protéger nos informations personnelles. Ainsi, les utilisateurs doivent être conscients des risques et prendre des mesures pour sécuriser leurs données. Les cybercriminels ne montrent aucun signe de ralentissement, et il est crucial de rester informé et préparé.

