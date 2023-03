Vidéos YouTube : le nombre de malwares explose, comment se protéger ?

Youtube est connu comme une plateforme incontournable pour des milliards d’utilisateurs dans le monde. Cependant, cette popularité constitue également une menace sur la cybersécurité.

YouTube est l’une des plateformes de vidéos en ligne les plus populaires au monde, avec des milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Pourtant, avec la popularité croissante de cette plateforme, les cybercriminels cherchent à exploiter ses utilisateurs en distribuant des malwares. En effet, le nombre de logiciels malveillants sur YouTube a connu une croissance importante ces derniers temps, et cela peut représenter une menace pour la sécurité des internautes.

Malware sur Youtube : une augmentation alarmante de liens dangereux

Les utilisateurs de YouTube doivent être prudents lorsqu’ils recherchent des tutoriels sur la manière de télécharger des logiciels. En effet, selon un rapport récent, le nombre de vidéos contenant des liens vers des logiciels malveillants a augmenté de 300% en seulement un mois. Cette étude a été effectuée par l’entreprise en cybersécurité CloudSEK.

Les liens sont insérés dans les descriptions de vidéos qui prétendent être des tutoriels pour télécharger des logiciels crackés. Ce sont des versions pirates des logiciels et ils sont utilisables gratuitement sans licence. Les plus prisés sont Photoshop, Premiere Pro, Autodesk 3ds Max et AutoCAD.

En réalité, les liens renvoient vers des logiciels malveillants voleurs tels que RedLine ou Vidar. Ce sont des programmes conçus pour voler les données personnelles des utilisateurs. Il est important de noter que les conséquences d’une infection par un malware peuvent être graves. Cela peut aller d’une perte de données mineures à la prise de contrôle de l’ordinateur de l’utilisateur par des cybercriminels.

En outre, seuls les utilisateurs ayant effectué un achat ont accès aux produits qui sont commercialisés sous licence. Le téléchargement de versions piratées peut exposer les utilisateurs à des risques de sécurité. De plus, cela peut également les amener à violer les lois sur les droits d’auteur.

Comment se protéger des logiciels malveillants sur YouTube ?

Le phénomène des logiciels malveillants est une menace qui persiste sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube. Les pirates informatiques créent des logiciels malveillants conçus pour extraire des données confidentielles. Ensuite, les cybercriminels les distribuent souvent sous forme de faux tutoriels ou de publicités trompeuses. Les données volées peuvent être des informations bancaires ou des mots de passe.

Par conséquent, les utilisateurs de YouTube doivent être conscients de ces menaces potentielles et prendre des mesures pour se protéger. Les experts recommandent de maintenir les logiciels de protection à jour et de ne pas télécharger de fichiers provenant de sources non fiables. Il est également essentiel de ne pas cliquer sur des liens suspects ou de faux tutoriels qui peuvent sembler convaincants.

En se protégeant contre les logiciels malveillants, les utilisateurs peuvent éviter les risques de vol d’informations et d’identité, qui peuvent avoir des conséquences financières graves. YouTube travaille également activement pour améliorer la sécurité de sa plateforme en supprimant régulièrement les vidéos et les chaînes suspectes, mais il reste important de rester vigilant et de prendre des mesures de protection pour protéger ses informations personnelles.