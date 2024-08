Arrestation du créateur de Telegram : grave erreur ? Les hackers assaillent la France !

Depuis l'arrestation de Pavel Durov, le créateur de Telegram, la France est victime d'une série de cyberattaques. Plusieurs sites français, gouvernementaux comme privés, ont été ciblés, plongeant le pays dans une crise sans précédent. Les autorités craignent que ce ne soit que le début d'une crise dont les conséquences sont imprévisibles.

L'arrestation du créateur de Telegram : l'étincelle qui a mis le feu aux poudres en France

L'arrestation du milliardaire franco-russe Pavel Durov a eu lieu ce week-end à l'aéroport du Bourget, à Paris. Il est accusé par les autorités françaises d'avoir toléré les activités illégales de certains utilisateurs de sa plateforme. Cette situation a provoqué la colère de nombreux hackers, pour qui Durov représente un symbole de la liberté d'expression. En guise de protestation, ils ont lancé l'opération #opDurov, une série d'attaques numériques contre la France.

Cyberattaques : la France prise au piège de l'opération #opDurov

Le dimanche 25 août 2024, une dizaine de sites français a été ciblée et temporairement mise hors ligne. Parmi eux, on retrouve Service-Public.fr, France ONU, et même l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ces cyberattaques ont même frappé des sites non gouvernementaux, tels que l'Institut des Sciences sociales du Politique. Ces événe

De son côté, Telegram a affirmé que : “Telegram respecte les lois de l'UE, y compris le Digital Services Act—sa modération est conforme aux normes de l'industrie et en constante amélioration. Il est absurde de prétendre qu'une plateforme ou son propriétaire soient responsables des abus commis sur cette plateforme.“

France : la cybersécurité en alerte

Actuellement, les experts en cybersécurité ne cachent plus leurs préoccupations. Au fait, les DDoS ne servent pas uniquement à saturer un site web et le rendre inaccessible. Il existe aussi d'autres types d'attaques plus dévastateurs. Le pays doit, plus que jamais, renforcer sa cybersécurité pour faire face à ces menaces. De plus, à mon avis, ces récents événements ne font que passer un message. Les hackers sont capables de frapper, quiconque, et ce, rapidement.

