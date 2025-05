Un technicien fibre toque à la porte ? Attention au cambriolage !

D’après les informations, l’arnaque des faux techniciens fibre optique cible notamment les personnes qui ignorent les véritables procédures des opérateurs.

Oui, vous ne rêvez pas ! L’arnaque des faux techniciens fibre optique est toujours bien présente en 2025. Beaucoup de gens ont été victimes en ce début de mois de mai. C’est ce qui nous prouve qu’elle continue de piéger de nombreuses personnes. Pour rappel, cette arnaque est active depuis plusieurs années et continue de gagner du terrain. Le principe est simple mais redoutable : se faire passer pour un technicien fibre afin d’entrer chez vous… et vous cambrioler.

Arnaque aux faux techniciens ? Une méthode infaillible pour pénétrer chez les victimes

La prudence est plus que jamais nécessaire. Ces dernières années, les escrocs ne cessent de faire preuve d’ingéniosité pour tromper les particuliers.

Parmi les arnaques les plus en vogue, on a enregistré l’arnaque aux faux techniciens fibre optique. L’objectif de cette arnaque est simple : gagner la confiance des habitants pour s’introduire à leur domicile et les cambrioler.

D’après l’explication de Numerama, le mode opératoire est bien huilé. En effet, les malfaiteurs se présentent en tenue professionnelle avec un gilet et un badge aux couleurs d’un opérateur télécom.

Une fois face à leur cible, ils prétextent une intervention liée à la fibre optique. Et pour qu’ils soient encore plus crédibles, ils emploient un jargon technique. à titre d’exemple, ils évoquent la nécessité de vérifier les PTO (Points de Terminaison Optique) dans les logements.

Selon un témoignage rapporté par Capital, un homme s’est vu annoncer un soi-disant problème de débit fibre à Toulouse. L’individu prétendait devoir effectuer une réparation.

Heureusement, le résident a eu le bon réflexe de contacter son fournisseur, Bouygues Telecom, qui lui a confirmé qu’aucune intervention n’était prévue. L’escroc est reparti bredouille.

Méfiez-vous dès maintenant ! En effet, derrière l’apparence d’un simple contrôle technique, ces prétendus techniciens sont souvent des cambrioleurs.

Une fois la porte ouverte, ils peuvent soit dérober des objets sur le moment, soit repérer les lieux en vue d’un futur cambriolage. Pour vous protéger, voici quelques gestes simples à adopter qui pourraient bien vous aider.

Premièrement, évitez d’ouvrir sans vérification préalable. Sachez qu’un opérateur n’envoie jamais un technicien sans prévenir. Si vous n’avez reçu ni mail, ni SMS, ni appel pour annoncer une intervention, méfiez-vous. Il s’agit très probablement d’un imposteur.

Par ailleurs, vous devez garder votre porte fermée. En cas de doute, expliquez calmement que vous n’avez reçu aucune information de votre opérateur. Cela suffit souvent à décourager un escroc.

En revanche, si la personne ne repart pas ou tente de vous mettre la pression, ne prenez aucun risque et contactez immédiatement les forces de l’ordre.

Sinon, il est toujours possible de vérifier directement avec votre fournisseur. Cela vous permet surtout de lever l’ambiguïté.

Avez-vous déjà été victime de cette forme d’arnaque ? Partagez dans les commentaires votre expérience !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.