Ils veulent entrer chez vous pour « vérifier la fibre optique » ? N’ouvrez surtout pas !

Attention ! Les cas de faux techniciens de fibre optique se multiplient. Ils prétendent venir de votre opérateur pour entrer chez vous. Ne tombez pas dans le panneau, refusez d'ouvrir.

À l'heure actuelle, avec des arnaques de plus en plus fréquentes, rester vigilant est indispensable. L'une des plus sournoises ? Celle à la fibre optique. Internet est désormais essentiel pour la majorité, qu'il s'agisse de travail ou d'études. Pour cette raison, les escrocs en profitent bien, tout ça pour vous soutirer de l'argent !

Voici donc tout ce que vous devez savoir pour vous protéger…

« Méfiez-vous des techniciens évoquant des soucis de fibre optique »

Un jour, Clément, un habitant de Beaumont-de-Lomagne, près de Toulouse, reçoit la visite d'un homme se disant technicien. « Il m'a dit qu'il y avait un problème sur mon débit, » raconte Clément.

Les explications du prétendu technicien étaient tellement crédibles qu'elles semblaient légitimes. Clément prend donc la décision de contacter son fournisseur, Bouygues.

Et, comme on pouvait s'y attendre, Bouygues nie toute intervention prévue. Alors, le faux technicien change de tactique. Il prétend soudainement travailler pour Free et propose une offre avec un meilleur débit de fibre optique. Malheureusement, quelques jours plus tard, un autre escroc se présente avec les mêmes mensonges.

Autrefois, ces arnaques étaient rares dans Toulouse et ses environs. De nos jours, elles sont de plus en plus fréquentes. Ces escrocs jouent sur nos inquiétudes concernant la fibre optique. Quant à eux, chaque mot est soigneusement choisi pour semer le doute.

Des méthodes sournoises et bien préparées

Le plus inquiétant, c'est que ces escrocs ne s'arrêtent pas à de simples mots. Ils utilisent des tactiques subtiles pour semer la confusion, particulièrement à Toulouse.

Par exemple, un autre habitant de la région toulousaine rapporte qu'un soi-disant technicien de Free affirmait que le réseau fibre optique était saturé. À cet égard, des propos aussi bien formulés peuvent paraître convaincants. Pourtant, il est rempli de fausses informations.

Orange, de son côté, a clarifié la situation : « La fibre optique ne peut pas être saturée. » Quant au changement de fournisseur, il n'est jamais décidé par la mairie. Au contraire, ce choix appartient uniquement aux habitants.

Certes, ces escrocs savent comment manipuler leurs interlocuteurs. Mais la vérité, c'est qu'ils cherchent à pénétrer dans nos foyers, sous des prétextes fallacieux. À Toulouse comme ailleurs, leur objectif est de profiter de notre crédulité.

#Toulouse : #Arnaque à la #fibre optique : attention aux faux techniciens qui veulent vérifier votre débit



à savoir : Orange a déclaré : «Nous ne vérifions pas le débit de la fibre, car contrairement au réseau cuivre d'Internet, avec la fibre le débit ne s'affaiblit pas.» — xofeye78 (@Xofeye) August 8, 2024

Ne laissez jamais entrer sans preuve

En ce qui concerne les interventions à domicile, les opérateurs de téléphonie sont très clairs. Aucun technicien ne se présentera à votre porte sans une confirmation préalable.

Quant aux visites non sollicitées, elles doivent immédiatement éveiller vos soupçons. Dans tous les cas, il est essentiel de ne jamais ouvrir la porte à une personne inconnue prétendant être un technicien de la fibre optique, sans preuve tangible.

Certes, certains commerciaux peuvent faire du porte-à-porte. Pourtant, ils n'ont aucun droit d'entrer chez vous sans une confirmation de rendez-vous. Alors, si quelqu'un insiste pour entrer, il est préférable de contacter votre opérateur de fibre optique. Si la situation devient tendue, n'hésitez pas à appeler la gendarmerie.

On sait que les arnaqueurs ont toujours de nombreux plans pour duper. C'est pourquoi il est nécessaire d'être toujours en alerte. La prudence nécessite toujours de recourir aux procédures établies. Par exemple, en cas d'arnaque liée à la fibre optique, ne vous précipitez jamais pour ouvrir votre porte.

Et vous, avez-vous déjà reçu la visite d'un prétendu technicien de la fibre optique ? Comment avez-vous réagi ? Partagez votre expérience ou vos conseils dans les commentaires pour aider les autres à rester vigilants face à ces arnaques !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.