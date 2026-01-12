Gestion multi-cloud : IONOS s’associe à emma

IONOS s’allie à emma pour offrir une alternative cloud européenne, souveraine et sécurisée. Une réponse multi-cloud agile et transparente pour les entreprises.

IONOS et emma annoncent un partenariat stratégique au cœur de l’écosystème cloud européen. Grâce à cette intégration, les entreprises accèdent à une gestion multi-cloud fluide et conforme aux normes européennes. Ce rapprochement répond à la nécessité croissante d’indépendance numérique. Il marque une étape importante vers un cloud souverain, sécurisé et transparent.

Une réponse souveraine à la complexité du multi-cloud

Face à un paysage numérique dominé par les hyperscalers américains, la question de la souveraineté et de la transparence devient cruciale pour les entreprises européennes. C’est pour cela qu’IONOS et emma unissent leurs forces. Le premier, avec son infrastructure cloud robuste et certifiée, et le second, avec sa plateforme agile de gestion multi-cloud, proposent une alternative crédible aux géants du secteur.

Grâce à cette intégration, les organisations peuvent gérer leurs environnements cloud avec fluidité, même fragmentés. Qu’il s’agisse d’optimiser les ressources, de connecter différents fournisseurs ou de maîtriser leurs coûts, l’alliance offre une réponse pratique et opérationnelle.

Flexibilité, transparence et conformité intégrées

Ce partenariat ne se limite pas à la performance technique! Il embrasse aussi les enjeux de conformité, de sécurité et de gouvernance. La plateforme emma, combinée à l’infrastructure d’IONOS, est conçue pour répondre aux normes européennes les plus strictes.

D’un point de vue utilisateur, cela se traduit par une gestion sans couture d’environnements multi-cloud complexes. Les équipes informatiques peuvent déployer, adapter et monitorer leurs services cloud en quelques clics. Elles conservent une vue claire sur les coûts. Une solution qui réduit la dépendance aux hyperscalers et assure une gouvernance locale des données.

Des visions alignées pour un futur numérique européen

« Les stratégies multicloud sont une première étape vers des alternatives souveraines aux hyperscalers », affirme Achim Weiss, PDG d’IONOS. Pour lui, cette collaboration est bien plus qu’une synergie technologique. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de défendre les valeurs numériques européennes.

Même son de cloche du côté de Dmitry Panenkov, fondateur d’emma : « Nous redonnons aux entreprises le contrôle de leurs ressources cloud. Grâce à IONOS, nous proposons une solution européenne, prête à l’emploi, sécurisée et transparente en termes de coûts. » Cette coopération s’annonce comme une brique essentielle d’un écosystème cloud européen plus résilient, ouvert et aligné sur les attentes des entreprises du continent.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

