Magasins vs e-commerce : le match des fêtes

Malgré le boom du e-commerce, le magasin physique reste un incontournable des fêtes. Le commerce en centre commercial séduit toujours, selon in-Store Media France.

Les fêtes de fin d’année confirment une tendance contre-intuitive. Malgré la montée du e-commerce, les consommateurs français privilégient toujours les magasins physiques. Une étude signée in-Store Media France dévoile une hausse spectaculaire de la fréquentation des centres commerciaux, preuve d’un attachement persistant à l’expérience en point de vente.

Le magasin, pilier résistant de la consommation

Alors que les prédictions misaient sur une domination du commerce en ligne, les chiffres de terrain bousculent les idées reçues. En décembre, la fréquentation des centres commerciaux grimpe de 40 % par rapport à un mois ordinaire, selon les données d’in-Store Media France. Mieux encore : les Français se rendent en moyenne 2,5 fois par mois dans ces espaces, selon la dernière édition du baromètre shopper mené avec IPSOS.

Une dynamique qui montre que le magasin n’a rien perdu de sa place dans le parcours d’achat, bien au contraire. « Le magasin n’est plus seulement un lieu de transaction. Il redevient un média stratégique à part entière », insiste Nicolas Benoit, Directeur Général d’in-Store Media France.

Une consommation plus réfléchie, mais ancrée dans le réel

Si la fréquentation reste élevée, les comportements d’achat ont évolué. L’inflation pousse les consommateurs à surveiller leur budget. 65 % d’entre eux scrutent leurs dépenses à 10 euros près, contre 45 % en 2020. Les promotions sont plus que jamais recherchées ! 71 % des Français y prêtent attention.

Mais au-delà du prix, c’est le besoin de contact physique avec les produits qui motive les déplacements. Voir, toucher, tester : des gestes simples mais essentiels qui créent la confiance et accélèrent l’acte d’achat. « Le digital inspire et compare, mais c’est encore le point de vente qui rassure », rappelle Nicolas Benoit.

Le DOOH, nouvel atout média des enseignes

Face à une attention publicitaire de plus en plus éparse, la publicité digitale en magasin (DOOH) se distingue par sa capacité à toucher le consommateur au moment-clé. Des campagnes menées en décembre 2024 révèlent des résultats impressionnants. +23 points sur l’attribution de marque, +18 sur l’intention d’achat, +28 sur la perception positive.

Pour Nicolas Benoit, l’enjeu est clair : « Être vu ne suffit plus : il faut être perçu au bon moment. » Grâce aux écrans digitaux contextualisés, les enseignes transforment la fréquentation en impact direct, en particulier pendant les périodes de forte affluence comme les fêtes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.