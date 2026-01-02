Dubaï sera la première ville avec des taxis volants électriques

Dubaï aime prendre de l’avance, et ce nouveau projet de taxis volants électriques le confirme une fois de plus.

Dès 2026, Dubaï ambitionne effectivement de devenir la première au monde à proposer un réseau opérationnel de taxis volants. Derrière cette promesse spectaculaire se trouve par ailleurs Joby Aviation. C’est un des plus grands acteurs de la mobilité aérienne urbaine.

Pourquoi Dubaï parie sur les taxis volants électriques ?

La métropole émiratie fait face à une congestion routière croissante, malgré des infrastructures déjà impressionnantes. Relier l’aéroport international de Dubaï à Palm Jumeirah peut aujourd’hui prendre près d’une heure aux heures de pointe. Avec ces véhicules volants, ce trajet à pourrait se réduire à une dizaine de minutes. De plus, ce nouveau moyen de locomotion pourrait limiter les émissions polluantes.

Ce choix se rattache à un objectif plus grand. Avec ces taxis volants, Dubaï veut en fait devenir un laboratoire mondial des transports du futur. La ville veut également être capable d’attirer investisseurs, entreprises technologiques et talents internationaux. En soutenant très tôt les eVTOL, la ville prouve qu’ici, l’innovation ne se teste pas, elle se déploie.

Joby, le partenaire principal du projet à Dubaï

Détrompez-vous, Joby Aviation n’est pas un nouvel arrivant. Cette entreprise américaine est née en 2009 et bénéficie du soutien financier de Toyota. Elle a également joué un rôle essentiel dans la vision d’Uber Elevate avant d’en reprendre officiellement le programme. Aujourd’hui, Joby bénéficie d’un accord exclusif signé avec la Roads and Transport Authority. Elle pourra ainsi déployer ces taxis volants à Dubaï pendant six ans.

Concrètement, la société prévoit de lancer ses premiers vols passagers dès 2026. Les appareils, entièrement électriques et pilotés, peuvent accueillir quatre passagers en plus du pilote. Ils décollent verticalement, comme un hélicoptère, mais présagent un vol plus silencieux et plus propre. Les tarifs évoqués tournent autour de 350 dirhams, soit environ 80 euros, pour des trajets urbains rapides.

Des vertiports et une approche progressive du service

Pour rendre ce service de taxis volants possible, Dubaï construit quatre vertiports stratégiques. La ville prévoit les premiers sites près de l’aéroport international, du Dubai Mall, de Palm Jumeirah et de zones universitaires. Ces infrastructures rendent possible à la fois l’embarquement des passagers et la recharge des appareils. Elles respectent également des normes strictes de sécurité.

Joby ne prévoit toutefois pas un déploiement massif immédiat. Les premières opérations serviront à valider les procédures, former les équipes et rassurer le public. Cette prudence est importante, car la certification aéronautique reste un défi. C’est notamment le cas avec les délais observés aux États-Unis. Dubaï accepte toutefois d’avancer plus vite, tout en encadrant fortement les opérations.

Les taxis volants de Dubaï vont inspirer d’autres villes

Si le projet tient ses promesses, Dubaï pourrait devenir une vitrine mondiale de ces voitures volantes. D’autres régions observent déjà de près cette expérimentation, notamment la Chine et les États-Unis. À terme, ce modèle transformera la mobilité urbaine dans les mégapoles les plus congestionnées. Pour Dubaï, l’objectif reste de faire du ciel un nouvel espace de transport quotidien. Mais aussi, prouver que la science-fiction peut se concrétiser.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.