Vous avez la Freebox Ultra ? Nous avons une très mauvaise nouvelle

La Freebox Ultra, reconnue pour ses performances et ses fonctionnalités avancées, fait face à une nouvelle qui pourrait décevoir ses utilisateurs : un changement majeur de leur service de SVOD.

Les utilisateurs connaissent la Freebox Ultra pour son débit record et l'intégration de services de SVOD comme Disney+, Amazon Prime, et Netflix. Cette box, l'une des plus populaires de Free, subit une dégradation de la qualité de ses offres. À partir du 9 août 2024, Amazon Prime, inclus dans le forfait, affichera des publicités. Sauf si les abonnées paient un supplément.

Le Freebox Ultra et la migration gratuite

La Freebox Ultra : un service en déclin ?

Free a lancé la Freebox Ultra avec deux atouts majeurs. Une vitesse de connexion inégalée et une offre SVOD incluant Disney+, Amazon Prime, et Netflix, sans frais supplémentaires. Cependant, la qualité de ces services commence à diminuer. Les abonnés Freebox Ultra bénéficiaient d'un contenu riche sans publicité. Malheureusement, ce temps est révolu.

Les changements chez Amazon Prime

À partir du 9 août 2024, Amazon Prime intégrera des publicités dans ses programmes pour les abonnés Freebox Ultra. Cette nouvelle configuration alignera le service sur une offre commerciale à 6,99 euros par mois, avec publicité. Les utilisateurs devront débourser 1,99 euro par mois pour retrouver une expérience sans publicité. Cela en plus des 59,99 euros par mois de l'abonnement Freebox Ultra.

Toutefois, les abonnés conserveront d'autres avantages d'Amazon Prime, comme la livraison prioritaire gratuite, l'accès à Amazon Music et Amazon Prime Gaming. Ce changement marque une décadence notable du service initialement promis par Free, qui risque de déplaire à de nombreux utilisateurs.

Les précédents désagréments

Ce n'est pas la première fois que la marque effectue une telle modification. En effet, Disney+ a déjà retouché son service, ce qui a causé des déconvenues aux abonnés. Ce cumul de changements pourrait affecter la satisfaction des utilisateurs. Ces derniers qui ont choisi la Freebox Ultra pour ses promesses de qualité et de commodité.

L'impact financier sur les abonnés

Cette nouvelle politique tarifaire impose un choix difficile aux utilisateurs. D'un côté, ils peuvent accepter les publicités, tandis que de l'autre, ils peuvent choisir de payer plus pour une expérience sans interruption. Les utilisateurs pourraient percevoir ce supplément comme une surcharge injustifiée, surtout avec l'abonnement Freebox Ultra déjà élevé.

Free engage déjà les abonnés à la Freebox Ultra à payer 59,99 euros par mois après 12 mois. Ce tarif incluant normalement un accès complet aux services de SVOD. Ajouter un coût supplémentaire pour éviter les publicités pourrait frustrer ceux qui ont choisi cette offre.

Une décision controversée

Free et Amazon ont pris la décision controversée d'introduire des publicités. Pour beaucoup, cela représente une détérioration de l'offre initiale. En conséquence, les utilisateurs pourraient se sentir trahis par cette modification unilatérale, laquelle semble contrevenir aux promesses faites lors de la souscription initiale.

Les abonnés Freebox Ultra pourraient envisager d'autres options si cette tendance à la dégradation des services persiste. Face à une concurrence féroce dans le domaine des télécommunications et des services de streaming, Free devra peut-être réévaluer sa stratégie pour conserver ses clients.

Quelle est la suite pour les abonnés Freebox Ultra ?

Les abonnés Freebox Ultra doivent se préparer à des changements significatifs dans leur expérience de streaming. La décision d'Amazon Prime d'introduire des publicités, à moins de payer un supplément, marque un tournant dans la qualité des services offerts. De ce fait, cela soulève des questions cruciales sur l'avenir des offres combinées de SVOD dans les abonnements Internet.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Personnellement, seriez-vous prêt à payer le supplément pour éviter les publicités, ou préféreriez-vous plutôt accepter ces interruptions dans vos programmes ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires !

