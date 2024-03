Freebox Pop et Delta : très mauvaise nouvelle pour les fans de Disney

Cette fois, c'est bel et bien terminé. Pour les abonnés des Freebox Pop et Delta, l'accès offert à Disney+ n'est désormais plus disponible.

Les adeptes de l‘univers magique de Disney, abonnés aux offres Freebox Pop et Delta, font face à une annonce désenchantée. L'avantage tant apprécié de l'accès gratuit pendant 3 mois à Disney+ s'évapore comme par magie pour les clients actuels.

Freebox Pop et Delta : fin de l'offre gratuite Disney+ annoncée

Historiquement, Free a su attirer et fidéliser sa clientèle en proposant des avantages uniques, comme l'accès gratuit à des services de streaming vidéo à la demande (SVOD) pendant une période déterminée. Parmi ces avantages, l'offre d'un abonnement gratuit de 3 mois à Disney+ se distinguait.

Toutefois, avec l'arrivée du printemps, cette offre s'est dissipée pour les abonnés des Freebox Pop et Delta. Un billet de blog d'Univers Freebox, publié récemment, révèle que cet avantage n'est plus disponible.

Les abonnés actuels, qui n'avaient pas encore activé l'offre, doivent désormais choisir parmi les 3 formules payantes de Disney+ pour continuer à accéder à ses contenus. Cette nouvelle est un coup dur pour ceux qui comptaient sur cet avantage.

Les nouvelles conditions d'accès à Disney+

Disney+ se positionne comme une plateforme incontournable pour les amateurs de films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et National Geographic. Elle propose divers abonnements :

D'abord, le forfait Standard, avec publicité, au tarif mensuel de 5,99 euros, qui offre néanmoins une qualité Full HD et la possibilité de visionner sur deux écrans simultanément.

Pour ceux qui préfèrent éviter les interruptions publicitaires, le forfait Standard sans pubs, enrichi de l'option téléchargement, est facturé 8,99 euros par mois.

Enfin, le forfait Premium, fixé à 11,99 euros par mois, offre une expérience de visionnage optimale grâce à la 4K HDR et le Dolby Atmos. Il permet également l'utilisation de 4 écrans en simultané ainsi que le téléchargement des contenus.

Free s'adapte et continue d'innover

Malgré cette nouvelle qui pourrait refroidir, Free s'efforce de rester compétitif. L'entreprise continue d'offrir les 3 mois gratuits de Disney+ Standard aux nouveaux abonnés Freebox Pop.

Par ailleurs, avec l'avènement de la Freebox Ultra, remplaçant la Delta, Free réaffirme son ambition de proposer des produits haut de gamme.

L'abonnement Essentiel à cette nouvelle box inclut également l'accès gratuit pendant 3 mois à Disney+. De ce fait, il garantit aux nouveaux venus une expérience enrichissante.

Free reste ainsi fidèle à sa volonté d'offrir des services de qualité, adaptés aux besoins variés de ses clients. Toutefois, pour les fans de Disney déjà abonnés aux offres Freebox Pop et Delta, le changement de cap concernant l'accès gratuit à Disney+ marque un tournant.

Ces changements interrogent sur comment les fournisseurs internet et les services de SVOD répondent aux attentes des consommateurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.