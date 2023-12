Abonnés Freebox : voici le forfait 5G le plus avantageux pour vous

Free propose une gamme simple mais efficace : trois abonnements mobiles et trois box internet. Parmi eux, le forfait Free 5G se distingue chez Freebox comme l’unique et le plus économique choix en 5G. Mais qu’est-ce qui le rend si avantageux ?

La révolution de la 5G a pris d’assaut le monde de la télécommunication, offrant une connectivité plus rapide et plus fiable que jamais. Si vous êtes un abonné Freebox, vous êtes au bon endroit pour profiter de cette avancée technologique à un prix avantageux. Dans cet article, nous vous présentons le forfait Free 5G, l’option la plus économique pour les abonnés Freebox.

Le forfait Free 5G : des gigas à profusion sur le nouveau réseau mobile pour les abonnés Freebox

Si vous recherchez un abonnement avec une quantité maximale de données, le Forfait Free 5G est fait pour vous. En effet, cette offre vous permet d’obtenir initialement 250 Go de données mobiles en 5G en France. Cela le place parmi les plus généreux sur le marché actuel.

De plus, ce forfait est également généreux à l’étranger, car il comprend 35 Go de données en 4G dans 100 destinations différentes. En un mot, il s’agit d’un forfait extrêmement compétent.

Toutefois, dans sa version de base, sans association avec une Freebox, son tarif est déjà très abordable, à seulement 19,99 euros par mois. Cela s’explique par la multitude de services inclus. Cependant, vous serez surpris de découvrir qu’il est possible de le réduire encore davantage.

Réduction à 15,99 euros avec les Freebox Delta et Révolution

Free sait récompenser la fidélité de ses clients de manière exemplaire ! Si vous décidez de souscrire à l’abonnement Forfait Free 5G et de l’associer à la Freebox Delta ou à la Freebox Révolution, vous bénéficierez d’une tarification mensuelle réduite. Elle s’élèvera à seulement 15,99 euros au lieu de 19,99 euros.

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, car la quantité de données mobiles incluses dans le forfait passe de 250 Go à une utilisation illimitée ! Un forfait illimité à seulement 15,99 euros par mois est une offre exceptionnelle. De plus, il n’a pas de limite de durée, une rareté sur le marché.

Encore plus abordable avec la Freebox Pop

Si vous êtes à la recherche d’une offre encore plus avantageuse pour le Forfait Free 5G, vous devrez envisager de l’associer à la Freebox Pop, la box la plus populaire de l’opérateur. Initialement proposée à 29,99 euros par mois au cours de la première année. Cette offre vous permet de bénéficier d’un tarif exceptionnel de seulement 9,99 euros par mois.

Chez Free, vous avez la possibilité de choisir parmi différentes offres Freebox. Quelle que soit votre préférence, vous bénéficierez d’une réduction considérable sur votre Forfait Free 5G. Cette flexibilité vous offre la liberté de sélectionner la Freebox qui correspond le mieux à vos besoins. Vous profiterez également des avantages financiers de l’association avec le Forfait Free 5G.