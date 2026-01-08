IKEA lance une enceinte à 10€ : que vaut le speaker Bluetooth le moins cher du monde ?

À moins de 10 €, une enceinte Bluetooth peut-elle vraiment tenir la route ? Avec la Kallsup, IKEA bouscule les codes du marché audio et prouve qu’un petit cube minimaliste peut suffire à lancer la musique.

IKEA n’est pas la première marque à laquelle on pense lorsqu’il s’agit de son et d’enceintes connectées. Pourtant, au CES 2026, le géant suédois a créé la surprise en dévoilant la Kallsup, une mini-enceinte Bluetooth à mini-prix. Ainsi, la marque veut démocratiser encore un peu plus l’accès à l’audio, tout en restant fidèle à une philosophie de design simple et fonctionnelle. Mais face à une concurrence féroce, que vaut réellement cette enceinte à 10 € ?

Kallsup : une enceinte minuscule, un prix XXL

J’avoue qu’à première vue, la Kallsup ressemble plus à un objet déco qu’à un produit tech. Un petit cube de cinq centimètres de côté, à peine plus grand qu’un Rubik’s Cube, décliné en blanc, vert ou rose. Fidèle à l’ADN IKEA, le design est propre, minimaliste et sans fioritures. Sur le dessus, on retrouve seulement deux boutons. L’un pour l’appairage Bluetooth, l’autre pour gérer la lecture.

À l’usage, vu ce prix-là, les basses sont quasi absentes et la puissance reste modeste. Le rendu sonore évoque celui d’un Echo Dot Mini de deuxième ou troisième génération. C’est suffisant pour écouter un podcast, une playlist chill ou des comptines dans une chambre d’enfant, moins pour ambiancer un salon. En revanche, IKEA a pensé malin. Il est possible de connecter jusqu’à 100 enceintes entre elles pour obtenir un son bien plus ample.

La Kallsup ne propose ni réglage du volume ni bouton d’extinction. Elle s’éteint automatiquement après une période d’inactivité. La recharge s’effectue via USB-C, mais sans câble fourni, et IKEA reste discret sur l’autonomie.

Par ailleurs, au CES, IKEA a présenté une vingtaine de nouveaux appareils domotiques, tous positionnés sur des prix accessibles. Parmi eux, une nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth circulaires compatibles Spotify, affichées à partir de 49 dollars.

Disponible dès avril, la Kallsup ne révolutionnera pas l’audio nomade. Mais à moins de 10 €, elle coche une case intéressante. Celle d’une enceinte ultra-abordable, fun et suffisante pour débuter. Et dans ce registre, IKEA frappe plutôt juste.

