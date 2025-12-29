iPhone Air 2 : déjà un nouveau modèle en 2026 ? Ce leak ravive l’espoir

Si l’iPhone Air n’a pas beaucoup séduit, le 2e édition pourrait, elle, convaincre un public plus large. Car si Apple décide de revenir avec cet appareil, ce ne serait sans doute pas pour répéter les mêmes erreurs.

Vous vous en souvenez ? L’iPhone Air devait incarner le futur du smartphone Apple, avec sa finesse et son élégance. L’idée faisait envie. Pourtant, le modèle n’a jamais trouvé son public. En cause, plusieurs retours négatifs, surtout sur l’autonomie, jugée insuffisante.

Mais chez Apple, il n’existe pas un concept abandonné trop vite. Car malgré cet échec relatif, tout indique que la firme de Cupertino n’a pas dit son dernier mot. Une nouvelle fuite remet aujourd’hui l’iPhone Air 2 sur le devant de la scène. Alors, la marque à la pomme est-elle prête à prendre sa revanche ?

iPhone Air 2 : toujours dans les plans d’Apple

La fuite est relayée par Fixed Focus Digital et est repérée par 9to5Mac. Selon le leak, l’iPhone Air 2 serait toujours dans les plans d’Apple. Mieux encore, il pourrait être présenté dès septembre 2026, lors de la traditionnelle keynote d’automne.

Cela contredit frontalement les bruits de couloir qui annonçaient un lancement repoussé au printemps 2027 ou jamais. Si le leak se confirme, l’Air n’est peut-être pas si mort que ça. Toutefois, il n’y a encore pas beaucoup d’informations sur ce futur smartphone d’Apple.

Mais ce qui est sûr; c’est que si l’iPhone Air 2 voit bien le jour en 2026, il ne serait pas qu’un simple copier-coller. Apple prévoirait plusieurs ajustements clés. D’abord, l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière. Ce n’est pas qu’un détail. Parce que c’était l’un des reproches majeurs faits au premier modèle.

Cette rumeur tombe à un moment stratégique. La marque à la pomme s’apprêtait déjà à lancer l’iPhone 17e au printemps, ce qui permettrait d’échelonner les sorties et d’éviter une cannibalisation interne. C’est une gymnastique habituelle à Cupertino. Et souvent bien huilée.

Apple veut encore tester

En interne, le premier iPhone Air aurait surtout servi de démonstration technologique. C’est un peu comme un prototype grandeur nature. Apple aime faire ça. Tester, puis observer et ajuster.

Le problème, c’est que le marché des smartphones ultra-fins reste compliqué. Même Samsung s’y est cassé les dents. Le Galaxy S25 Edge aurait enregistré des ventes décevantes, au point de faire planer un doute sérieux sur l’avenir du Galaxy S26 Edge. Quand les géants hésitent, ce n’est jamais bon signe. Et pourtant, Apple insiste.

Et pour attirer le public, il semble que la marque à la pomme prévoit un repositionnement tarifaire. Ce qui est tout à fait compréhensible. Un prix un peu plus digeste attire. De quoi rendre l’iPhone Air moins élitiste et moins gadget.

La finesse, elle, resterait évidemment au cœur du concept. Apple continuerait donc à croire qu’un smartphone ultra-fin peut séduire au-delà d’un public de passionnés. Oui, c’est une prise de risque assumée, surtout à l’heure où la concurrence semble prête à lâcher l’affaire.

