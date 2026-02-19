Kana lève 15 millions $ pour réinventer le marketing avec les agents IA

Le marketing reste l’activité incontournable pour toute entreprise. Et aucun secteur ne peut s’en passer. Il n’est donc pas surprenant que le marché soit aujourd’hui saturé d’outils d’IA destinés aux marketeurs.

Des plateformes sociales comme Facebook, Instagram ou TikTok, aux géants technologiques tels que Microsoft et Google. Jusqu’aux jeunes pousses créatives comme Jasper et Copy.ai.

Chacun propose des solutions qui promettent de simplifier la vie des professionnels du marketing. Pourtant, l’arrivée de Kana qui vient de lever 15 millions de dollars a de quoi surprendre. Le tour de table d’amorçage a été mené par Mayfield.

Ces fonds levés serviront à renforcer les équipes d’ingénierie, produit et commercialisation de Kana. Navin Chaddha, associé gérant de Mayfield, de son côté, rejoint le conseil d’administration.

Tout savoir sur Kana

Basée à San Francisco, cette startup sort de neuf mois de développement confidentiel. Et pas les mains vides. Elle s’accompagne d’une suite d’agents IA capables de gérer l’analyse de données, le ciblage d’audience, la gestion et l’optimisation des campagnes, l’engagement client, la planification média et même les chatbots.

Ce qui distingue Kana de la plupart des startups marketing, ce sont ses fondateurs expérimentés. Tom Chavez, PDG, et Vivek Vaidya, directeur technique, totalisent plus de 25 ans dans le développement de technologies marketing.

Kana est leur quatrième entreprise après Rapt, Krux et l’incubateur super{set}, où la startup a été incubée. Chavez explique que leur expérience combinée à l’IA moderne leur permet d’adresser des problématiques concrètes et actuelles.

Comment ? En tirant parti d’une connaissance approfondie des besoins et des difficultés des clients

La valeur ajoutée des agents IA de Kana

La plateforme de Kana repose sur des agents d’IA « faiblement couplés ». Ils sont entièrement personnalisables en temps réel et intégrables aux logiciels marketing existants.

Ces agents peuvent gérer simultanément plusieurs opérations. Un brief média leur suffit pour définir les objectifs, identifier l’audience cible et exploiter les données d’inventaire et d’études de marché afin de peaufiner la stratégie.

Ils automatisent le suivi, l’optimisation et le reporting. Et la validation des actions et l’ajustement des paramètres reviennent aux marketeurs qui restent maîtres des décisions.

Kana propose également la génération de données synthétiques pour enrichir les sources tierces, réduire les coûts et accélérer les tests sur différentes plateformes. Selon Chavez, cette approche permet de combler les lacunes des données et d’améliorer la précision des campagnes marketing.

La flexibilité de la plateforme, avec la possibilité de créer et de personnaliser des agents en temps réel, promet aux entreprises des résultats plus rapides que les systèmes traditionnels.

Pour l’avenir, Kana compte s’appuyer sur cette flexibilité pour adapter ses solutions aux besoins spécifiques des clients. Ce qui serait un atout majeur face aux géants établis et aux startups concurrentes.

« Nous pouvons construire ensemble avec nos clients, collaborativement, à une vitesse que les grandes entreprises ne peuvent atteindre », résume Vaidya.

Actuellement, les entreprises cherchent à automatiser les opérations marketing tout en améliorant leur efficacité. Selon McKinsey & Company, plus de 65 % des organisations utilisent déjà l’IA générative dans leurs activités, contre environ 33 % un an plus tôt.

Cette adoption rapide s’explique par des gains mesurables. L’IA permet d’augmenter la productivité marketing de 20 % à 40 %. Notamment grâce à l’automatisation de l’analyse, du ciblage et de l’optimisation des campagnes.

Dans ce contexte, Kana répond directement à un besoin critique : réduire la complexité opérationnelle. Aujourd’hui, les équipes marketing utilisent en moyenne plus de 10 outils différents pour gérer leurs campagnes, d’après HubSpot.

Cette fragmentation ralentit les décisions et augmente les coûts. La capacité des agents IA de Kana à centraliser l’analyse, le ciblage et l’exécution pourrait donc réduire ce nombre d’outils et accélérer les processus.

Le gain financier potentiel est également significatif. D’après Gartner, les entreprises qui automatisent leurs opérations marketing avec l’IA réduisent leurs coûts opérationnels jusqu’à 30 %. Ce, tout en améliorant la précision des campagnes.

Kana pourrait ainsi permettre aux entreprises de lancer des campagnes plus rapidement, d’optimiser leur budget et d’améliorer leur retour sur investissement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.