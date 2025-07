La Nintendo DS de retour… avec la première console Android à double écran

Nintendo DS de retour ? Non, ce n’est pas une blague ! Une autre marque l’a fait revivre, mais en mieux. Avec son double écran rabattable, cette nouvelle console promet une expérience de jeu aussi nostalgique qu’innovante.

Vous avez des souvenirs mémorables de vos parties sur la Nintendo DS, ou vous avez toujours rêvé d’en posséder une ? Préparez-vous à revivre cette expérience, mais sous une forme nouvelle et améliorée. La console à double écran Nintendo DS est de retour, plus moderne et puissante que jamais. Et non, ce n’est pas Nintendo qui est derrière cette renaissance. Cette version moderne est l’œuvre de la société Ayaneo.

La Nintendo DS est de retour sous un autre nom

Ayaneo vient de dévoiler la première console de jeu portable Android à double écran baptisée Pocket DS. Dès le premier coup d’œil, difficile de ne pas penser à la mythique Nintendo DS. Un clin d’œil assumé qui devrait séduire tous ceux ayant grandi avec cette icône du jeu portable.

Mais il ne s’agit pas d’une simple copie. En effet, Ayaneo a modernisé le concept. La marque vise les nostalgiques qui espèrent le retour de la Nintendo DS. Mais aussi les amateurs de technologie dernier cri. D’ailleurs, le patron, Arthur Zhang, est convaincu que sa console a tout pour plaire.

Et pour cause, la Pocket DS est la première console Android à double écran dotée d’un écran principal OLED. Un vrai plus. Cette technologie offre des couleurs éclatantes, des noirs profonds. Certes, une bien meilleure réactivité que les écrans classiques.

L’écran principal affiche une belle diagonale de 7 pouces en 1080p, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le second écran, au format carré 4:3 de 5 pouces, rappelle le style rétro. Il peut même servir à afficher une carte, un chat, ou une autre application. Ce duo d’écrans promet évidemment une expérience de jeu originale et immersive.

Des fonctionnalités prometteuses

Oui, côté design, la Pocket DS d’Ayaneo a de quoi séduire tous ceux qui rêvaient du grand retour de la Nintendo DS. Mais qu’en est-il de la performance ? À en croire les informations communiquées par la marque, cette nouvelle console promet elle aussi du lourd.

The world's first dual screen flip Android handheld device AYANEO Pocket DS officially starts IGG Pre -launch 🔥

Welcome to register to get a chance for early bird price 🎮

IGG Pre – launch Link :https://t.co/rm2n3s8JMe pic.twitter.com/LspKm039tf — AYANEO (@AYANEO__) July 29, 2025

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon G3x Gen 2 de Qualcomm, un processeur puissant taillé pour le gaming mobile. Il est puissant, rapide, et surtout économe en énergie. Avec ses 8 cœurs, dont un Kryo Prime ultra-performant cadencé à 3,36 GHz, elle peut faire tourner des jeux exigeants sans ralentir.

Le tout est épaulé par un GPU Adreno A32. Parfait pour offrir des graphismes fluides et détaillés. En plus, les touches ABXY et le pavé directionnel garantissent une excellente réactivité. Et pour éviter la surchauffe lors des longues sessions de jeu, Ayaneo a intégré un système de refroidissement turbofan. Digne de ceux qu’on trouve dans les PC.

Pour le son, la console est équipée de haut-parleurs stéréo offrant une immersion totale. Le boîtier, en métal CNC, apporte aussi robustesse et élégance à l’ensemble. Autrement dit, elle est faite pour durer. Et l’autonomie ? Là encore, Ayaneo met les bouchées doubles. Sa batterie de 8 000 mAh promet de longues heures de jeu sans recharge.

Reste à savoir si la Pocket DS tiendra vraiment toutes ses promesses. Parviendra-t-elle à faire mieux qu’un simple retour de la Nintendo DS ? En tout cas, ceux qui sont déjà conquis peuvent d’ores et déjà passer leur précommande.

