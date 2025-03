Cette console portable peut tout émuler, même la Nintendo DS !

Une console portable qui émule la Nintendo DS avec brio débarque en avril à petit prix. La MagicX Zero 40 ravive le rétro-gaming avec son écran vertical.

La Nintendo DS a marqué une génération avec son double écran. Cependant, émuler les jeux de cette console portable reste un casse-tête. Sur PC ou smartphone, les développeurs tassent souvent les affichages côte à côte, ce qui dénature l’expérience. La Castlevania Dominus Collection, sortie récemment, contourne le problème en fusionnant tout sur un seul écran. Mais pour beaucoup, ça ne suffit pas. La MagicX Zero 40, disponible dès avril 2025, propose une alternative.

Une console portable qui émule avec un écran vertical

La MagicX Zero 40 mise sur un écran tactile de 4 pouces en 800×480 pixels, orienté verticalement. Cette astuce recrée la disposition originale de la DS, avec les deux écrans alignés l’un sur l’autre. Les gamers retrouvent ainsi une ergonomie proche de la console de Nintendo. Même sans stylet officiel, un modèle pour smartphone fait l’affaire.

Bien que modestes, ses performances restent ciblées. La MagicX Zero 40 est dotée d’un processeur AllWinner A133P. Avec 2 Go de RAM et une batterie offrant 4 à 7 heures d’autonomie, elle reste basique. Cette console portable gère bien les jeux DS, mais ne peut pas émuler la 3DS, trop gourmande.

Cependant, cet émulateur prend aussi en charge la PSP, la NES ou la Dreamcast. Avec son système Android 64 bits, la MagicX Zero 40 offre une alternative nomade aux setups complexes sur PC. Pour le stockage, la console accepte les cartes jusqu’à 512 Go.

Un prix qui séduit les fans de rétro-gaming

La MagicX Zero 40 sera mise en vente pour 75 dollars. Une option accessible pour une console portable capable d’émuler la Nintendo DS. Les pièces de rechange pour DS se raréfient, poussant les joueurs vers l’émulation. En effet, les précommandes ont vite été écoulées, preuve de l’engouement. Les amateurs de rétro-gaming y voient une chance de redécouvrir leurs classiques sans se ruiner. En comparaison, la console portable Ayaneo Flip DS, qui émule DS, 3DS et Wii U, coûte 739 dollars.

Par ailleurs, le design de la MagicX Zero 40 rappelle la Nintendo 2DS. L’affichage vertical plaît, mais la résolution pose un léger souci. Les jeux DS, en 256×192 pixels, ne s’adaptent pas parfaitement, laissant des bandes noires ou des pixels étirés. L’écran IPS compense avec des couleurs vives. Un compromis acceptable pour beaucoup.

