« Les IA c’est pour les hommes », les femmes sont-elles si nulles que ça ?

On vante l’IA comme le futur de tous, pourtant beaucoup la voient encore réservée aux hommes. Cette perception, ancrée et troublante, menace de recréer un nouveau plafond numérique.

Selon une étude du Capgemini Research Institute, relayée par The Times of India, près de la moitié des hommes considèrent les compétences en IA, en automatisation et en analyse de données comme “masculines”. Cette perception, étonnamment tenace, illustre combien les stéréotypes de genre façonnent encore la culture numérique contemporaine. Pourtant, de nombreuses femmes affirment que ces aptitudes sont neutres, voire naturelles, pour tous les profils curieux et logiques.

Les chercheurs parlent désormais de “digital ceiling”, un plafond invisible propre aux métiers technologiques. Il reproduit les mécanismes d’exclusion observés depuis des décennies dans les entreprises traditionnelles. Malgré les politiques d’inclusion, les femmes occupent encore moins de 30 % des postes liés à l’IA. Ce chiffre, particulièrement révélateur, traduit une réalité structurelle où les biais culturels freinent toujours les carrières féminines dans la tech.

L’IA reproduit les inégalités qu’elle observe

Les algorithmes d’IA apprennent à partir de données historiques, souvent biaisées. Conséquemment, ils répliquent des schémas dominés par les valeurs masculines du passé. Par exemple, plusieurs IA d’embauche ont discriminé des profils féminins, simplement parce qu’elles avaient été entraînées sur des données reflétant d’anciennes pratiques d’entreprise.

Ce phénomène démontre que la technologie, sans supervision humaine diversifiée, risque d’amplifier les inégalités existantes.

Les initiatives pour rééquilibrer le paysage

Toutefois, plusieurs programmes tentent désormais d’inverser la tendance. “Women in AI”, “AI for All” ou “Girls Who Code” encouragent les femmes à acquérir des compétences numériques avancées. Ces initiatives visent à modifier la perception sociale des métiers techniques. Par ailleurs, de nombreuses entreprises commencent à intégrer la diversité dès la phase de conception algorithmique. Cette approche, encore récente, favorise des solutions plus éthiques et plus représentatives.

Selon plusieurs experts interrogés par The Times of India, la diversité dans les équipes IA augmente la fiabilité et la créativité des modèles. Plus les points de vue diffèrent, plus les algorithmes gagnent en justesse et en pertinence. Par conséquent, l’inclusion n’est pas qu’un enjeu moral : c’est aussi un avantage concurrentiel. En un mot, l’IA devient véritablement “intelligente” seulement lorsqu’elle intègre toutes les sensibilités humaines.

Une intelligence artificielle non genrée

Le véritable défi réside donc dans la déconstruction des représentations sociales associées à la technologie. Tant que l’IA restera perçue comme un domaine réservé aux hommes, le fossé persistera. Cependant, les nouvelles générations, davantage sensibilisées à l’égalité, adoptent un regard plus ouvert. Progressivement, la culture numérique se féminise et s’équilibre. Si cette évolution se poursuit, l’IA pourrait enfin dépasser son image genrée et contribuer à bâtir un futur réellement inclusif.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.