Mauvaise surprise : la mise à niveau OLED du MacBook Pro M6 ne serait pas pour tout le monde

On s’attendait à un grand saut technologique pour toute la gamme. Mais Apple aurait décidé de réserver le meilleur à ceux qui peuvent payer le plus. Oui, l’écran OLED tant fantasmé ne serait pas pour tous les MacBook Pro M6.

Quand j’ai entendu parler du MacBook Pro M6 avec écran OLED et redesign, j’ai eu un petit frisson d’excitation. Enfin, me disais-je, Apple va nous offrir quelque chose qui change vraiment la donne ! Un écran aux noirs profonds, des couleurs qui claquent, un châssis plus fin. Bref, c’est le rêve pour tout geek de tech. Mais il semble que la réalité est un peu plus frustrante. Car tout le monde ne pourra pas profiter de ces nouveautés.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Un écran OLED sur le MacBook Pro M6 : ça fait rêver, mais

Ça fait longtemps qu’on attend l’arrivée de l’OLED sur les MacBook. Et pour cause, c’est l’une des évolutions les plus demandées par les fans de tech et les créateurs. Un écran OLED n’est pas juste des couleurs un peu plus flashy. Non. Les noirs deviennent absolus, le contraste est parfait, et les images et vidéos explosent littéralement à l’écran.

Cerise sur le gâteau, il pourrait même intégrer une prise en charge tactile, ainsi qu’un châssis repensé avec une nouvelle charnière. Et comme si ça ne suffisait pas, l’OLED consomme moins d’énergie sur certaines zones. Ce qui pourrait améliorer l’autonomie de la machine.

Pourtant, ce rêve a un prix. Car selon Mark Gurman, seuls les modèles M6 Pro et M6 Max auraient droit au nouvel écran OLED et au redesign. Le modèle M6 de base, lui, resterait globalement calé sur le MacBook Pro M5 actuel. Il conserve donc le même design et le même écran.

Le M6 de base risque donc de sentir le déjà-vu. Certes, la puce en 2 nm promet des performances boostées et une consommation moindre. Mais pour la plupart des utilisateurs, ce n’est pas ça qui crée l’effet wow quand on ouvre le laptop.

Investir plus pour avoir une évolution

Oui, c’est vrai. L’OLED du MacBook Pro fait rêver avec toutes ses promesses sur le design repensé.Mais il faudra investir dans les M6 Pro ou M6 Max pour en profiter, qui sont effectivement plus cher que la base. D’un point de vue stratégique, c’est malin. En revanche, d’un point de vue consommateur, ça ressemble à : « Vous voulez la nouveauté ? Très bien, mais vous allez payer. »

Et pour la disponibilité ? Là, il faut s’armer de puissance. Car si Apple reproduit le calendrier actuel, où les modèles Pro et Max sortent après la version standard, on aura probablement un M6 classique dès 2026. Puis les modèles OLED seraient en 2027. Oui, on a le temps de voir arriver deux iPhones et trois Keynote surprise entre-temps.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.