N’achetez pas la PS5, la Xbox ou la Switch 2 ! La Ningtendo PXBOX 5 fusionne les trois

Trois consoles en un ? Oui, l’appareil est là. Cette Ningtendo PXBOX 5 repousse les limites de l’ingénierie amateur. Chaque détail a été pensé pour faire cohabiter l’impossible sans compromis visibles.

Et si une seule console suffisait enfin ? Une créatrice de Hong Kong vient de réaliser ce que les géants du jeu vidéo n’oseront jamais faire. Fusionner la PS5, la Xbox Series X et la Switch 2 dans un seul boîtier. Non, ce n’est pas un fantasme de forum. Comme le révèle l’article de Tom’s Hardware, la Ningtendo PXBOX 5 existe vraiment. Alors, comment est-ce cette console ?

Un projet de modding aux choix techniques radicaux

C’est XNZ, une moddeuse basée à Hong Kong, qui est derrière ce projet. Elle s’est fait connaître sur YouTube grâce à des réalisations particulièrement ambitieuses. Son idée est de regrouper une PS5, une Xbox Series X et une Switch 2 dans un seul châssis afin de concevoir le Ningtendo PXBOX 5. À ses yeux, le défi reste réalisable.

Dans la pratique, le défi technique frôle la démesure. La complexité apparaît dès les premières étapes. D’abord, XNZ démonte intégralement les trois consoles. Elle ne conserve que les cartes mères. Les systèmes de refroidissement et les alimentations d’origine disparaissent. Tout doit alors s’intégrer dans un boîtier triangulaire unique, pensé sur mesure.

Le design ne sort pas de nulle part. La moddeuse s’inspire du Mac Pro 2013, surnommé « Trashcan ». Au centre, un couloir de refroidissement en aluminium canalise l’air. Un ventilateur placé en bas pousse l’air vers le haut. Chaque face du triangle accueille une carte mère. Le résultat surprend par sa compacité et son équilibre thermique.

Ce projet illustre parfaitement le modding extrême, où créativité et ingénierie artisanale avancent main dans la main. Rien n’est laissé au hasard. Chaque millimètre compte.

Le cœur de la Ningtendo PXBOX 5, c’est son dissipateur thermique. XNZ utilise une technique ancestrale chinoise : le coulage à la cire perdue. Elle commence par modéliser un dissipateur en polymère via une imprimante 3D. Ce prototype reçoit ensuite un revêtement réfractaire.

Une fois chauffé, le plastique fond. Il laisse une cavité parfaite. L’aluminium en fusion vient alors remplir l’espace. L’opération demande deux tentatives avant d’atteindre le résultat souhaité. Après solidification, l’aluminium est poli et nettoyé. Le bloc devient la pièce maîtresse du système de refroidissement.

Des plaques de cuivre sont ensuite vissées côté PS5 et Xbox pour garantir un contact optimal avec les SoC. Les résultats parlent d’eux-mêmes. En fonctionnement, la carte mère de la PS5 plafonne à 60 °C. C’est une valeur très maîtrisée pour un montage aussi dense.

L’alimentation suit la même logique minimaliste. Pour le Ningtendo PXBOX 5, une seule alimentation GaN de 250 W suffit. La console active consomme environ 225 W. Les deux autres restent en veille à 5 W chacune. Ce détail impose toutefois une contrainte. En effet, il faut fermer le jeu en cours avant de basculer vers une autre console.

Une gestion intelligente du basculement entre consoles

La gestion du changement repose sur un Arduino. Un bouton central permet de passer d’une machine à l’autre en trois secondes. Une bande LED indique la console active. Bleu pour la PS5. Vert pour la Xbox. Rouge pour la Switch 2. Simple et efficace.

La Nintendo Switch 2 bénéficie d’un traitement spécifique. XNZ conserve la console portable intacte. Elle démonte uniquement le dock. Un nouveau dock imprimé en 3D prend place dans le châssis. Un système de ressorts permet d’éjecter la console d’une simple pression.

Le boîtier final mélange plastique imprimé, aluminium et quelques finitions en bois. Une étiquette « Ningtendo PXBOX 5 » trône fièrement sur la machine. Clin d’œil assumé, mais surtout symbole d’un projet qui repousse les limites de la console hybride et du bricolage high-tech.

Alors, qu’est-ce que vous en pensez de cette nouvelle console ? Vous allez dépenser une fortune pour trois machines séparées, ou rêver d’un concept aussi radical que celui-ci ? Donnez votre avis en commentaire !

