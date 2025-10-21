Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A : le pack tombe à 354,90 € chez Carrefour

La Nintendo Switch 2 s’offre déjà une belle promotion chez Carrefour. Le pack avec le tout nouveau Légendes Pokémon Z-A chute à 354,90 € au lieu de 509,99 €, soit plus de 150 € d’économie. Une offre rare pour s’équiper de la dernière console Nintendo avec un jeu exclusif tout juste sorti.

La nouvelle Nintendo Switch 2 arrive en force, accompagnée du jeu exclusif Légendes Pokémon Z-A. Alors que ce pack est officiellement lancé à 509,99 €, Carrefour crée l’événement en l’affichant à seulement 354,90 €, offrant une économie immédiate de plus de 150 € sur la dernière console hybride de Nintendo.

La Switch 2 en promo : un vrai petit bijou pour les fans de Nintendo

Les consoles Nintendo dépassent rarement la barre des promotions, mais la Switch 2 fait exception. Avec son écran Full HD de 7,9 pouces montant jusqu’à 120 Hz, ses Joy-Con magnétiques plus confortables et son gain de puissance net face à la première génération, elle propose une expérience de jeu nettement plus fluide et moderne.

Depuis sa sortie le 5 juin 2025, la console a séduit les joueurs du monde entier grâce à son format toujours aussi hybride : un appareil capable de passer d’une console de salon à une console portable en un instant. Et désormais, elle s’accompagne du tout nouveau Légendes Pokémon Z-A, le RPG tant attendu qui plonge les dresseurs dans une aventure inédite au cœur de la région de Kalos.

Une réduction impressionnante : le pack Switch 2 + Pokémon Z-A passe à 354,90 €

D’ordinaire proposé à 509,99 €, ce pack tombe à 354,90 € chez Carrefour, une remise de près de 31 % ! Pour ce prix, on obtient la dernière console Nintendo et le jeu Pokémon Z-A, sorti tout récemment. C’est tout simplement le meilleur tarif du moment pour la Switch 2. À titre de comparaison, le pack Switch 2 + Mario Kart World reste autour de 454 € chez Carrefour et E.Leclerc.

Une console attendue et déjà adoptée

Attendue depuis des années, la Switch 2 marque une évolution majeure pour Nintendo. Plus grande, mais toujours aussi agréable à manier, elle reste un modèle d’ergonomie. L’écran LCD Full HD compense l’absence d’OLED par une excellente luminosité et un taux de rafraîchissement fluide, parfait pour les jeux dynamiques.

En mode docké, la console révèle toute sa puissance, avec des graphismes retravaillés sur plusieurs titres et une compatibilité rétroactive bienvenue. Les Joy-Con aimantés offrent une prise en main plus stable et un vrai confort de jeu.

Un bon plan à saisir sans attendre

Malgré une autonomie légèrement inférieure à la version OLED, la Nintendo Switch 2 reste le choix parfait pour jouer en famille, entre amis ou en solo. Ce pack avec Légendes Pokémon Z-A réunit deux stars de la marque pour un tarif rarement vu sur une nouveauté Nintendo.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.