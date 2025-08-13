Quelle est votre véritable relation avec l’IA ? Voici la réponse des Français

L’intelligence artificielle (IA) s’est installée durablement dans le quotidien des Français. Un sondage a été mené auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 personnes.

Cela a permis à l’Hexagone de livrer des chiffres et tendances inédites pour mesurer à quel point l’IA s’est diffusée. Comment elle est utilisée par les citoyens. Et quelles inquiétudes elle suscite.

En général, l’étude révèle une adoption rapide mais inégale des IA génératives. Un usage plus intime que professionnel. Ainsi que des perceptions très différentes selon l’âge et le niveau d’études.

Au cœur de tout cela, un mélange de fascination et de méfiance face aux transformations qui s’annoncent.

Les français et l’IA

En à peine deux ans, la notoriété de l’IA a explosé. 89 % des Français en ont déjà entendu parler, soit une hausse de 18 points depuis 2023. Et plus de la moitié (53 %) comprend précisément de quoi il s’agit. Cette progression est particulièrement forte chez les jeunes et les cadres.

Cette connaissance accrue s’accompagne d’une adoption croissante. Près de la moitié des Français (49 %) utilisent aujourd’hui des IA génératives dans leur vie privée. Ce qui n’est pas surprenant mais vraiment pas recommandé.

Seulement 9 % des sondés disent y recourir régulièrement dans leur travail. Et 13 % en font un usage fréquent chez eux, chiffre qui grimpe à 27 % chez les moins de 35 ans.

Pour certains, l’IA devient même un coach du quotidien. Près d’un tiers des français la voient comme un guide personnel. Un rôle particulièrement adopté par les jeunes (43 % des 18-24 ans) et plus souvent par les hommes que par les femmes.

A part cela, l’IA a complètement bouleversé nos habitudes. 81 % des internautes français l’utilisent désormais comme moteur de recherche. Et c’est un secret pour personne. Moi même, j’en fais partie.

65 % s’en servent pour corriger ou reformuler des textes. 58 % pour traduire. Et plus de 40 % exploitent l’IA pour créer du contenu, que ce soit un texte ou une image. Ce dernier constat est plus fréquent chez ceux sans diplôme du bac et plutôt dans un cadre personnel.

Pour choisir leur outil, les français privilégient l’efficacité. Ils veulent une IA simple, fiable et rapide. La nationalité de l’entreprise mère n’est importante que pour 9 % d’entre eux, alors que la sécurité des données inquiète 63 %.

Dans ce paysage, ChatGPT domine largement le marché. 80 % des utilisateurs d’IA passent par cette solution américaine. Ce, loin devant ses concurrents comme Gemini (23 %), Copilot (9 %) ou le français Mistral IA (4 %).

Bien entendu, qui dit IA, dit source d’inquiétudes. Comme à chaque fois, cette technologie inquiète. Et les chiffres parlent. 63 % des français ont avoué craindre que l’IA supprime des emplois.

Ce, même si seulement 23 % redoutent pour leur propre travail. Et ceux qui utilisent déjà IA dans leur activité professionnelle sont les plus anxieux (36 %). Car ils sont conscients des mutations en cours.

