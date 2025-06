50% d’emplois supprimés : l’IA va créer un chômage de masse, selon ce géant de l’IA

L’intelligence artificielle est sur le point de bouleverser l’emploi comme jamais. Oubliez les robots dans les usines : l’IA s’invite dans les bureaux, et s’apprête à virer la moitié des cols blancs du paysage ! Dario Amodei, PDG d’Anthropic, lâche la bombe : 20% de chômage, rien que ça. Alors, simple buzz ou vraie alerte rouge ?

Jusqu’à présent, on pensait que l’IA allait surtout menacer les caissiers et les ouvriers d’usine. Raté.

Aujourd’hui, elle s’attaque aux cols blancs : rédaction de rapports, analyse de données, assistance juridique, programmation… rien n’y échappe.

Des systèmes comme ChatGPT, Gemini ou Claude dévorent ces tâches à la vitesse grand V. Même les métiers jugés « protégés » dans la finance, le droit ou le conseil sont sur la sellette.

Le PDG d’Anthropic, l’un des laboratoires IA les plus puissants au monde, Dario Amodei, n’a pas mâché ses mots : d’ici cinq ans, l’IA pourrait anéantir la moitié des emplois de bureau aux États-Unis.

Selon lui, « l’IA commence à dépasser les humains dans presque toutes les tâches intellectuelles. On va devoir s’y frotter, collectivement ».

Anthropic CEO Dario Amodei, in an interview with Fox News, warned that AI could eliminate half of all entry-level white-collar jobs and cause unemployment to rise by 10–20% in the coming years.

“Even if our company stopped… all the other companies would continue. And if they… pic.twitter.com/u629ZDwzh6

— Indian Startup News (@indstartupnews) June 2, 2025