L’adoption croissante des IA génératives en France

Selon le Baromètre 2024 Ifop pour Talan, les IA génératives gagnent rapidement du terrain en France. L'étude révèle une augmentation de 60% en seulement un an.

70% des abonnés âgés entre 18 et 24 ans utilisent l'IA générative à des besoins personnels. C'est beaucoup contre les 47 % des individus entre 25 et 34 ans. Seulement 22% des personnes de plus de 35 ans s'intéressent à cette nouvelle technologie. Cette répartition met en évidence un écart numérique entre les générations.

Intégration des IA génératives dans le milieu professionnel

Les IA génératives s'infiltrent également dans le monde professionnel. D'ailleurs, la majorité des entreprises encouragent le recours à cette technologie. En fait, les utilisateurs constatent une amélioration notable de leur productivité et efficacité grâce à l'intelligence artificielle. Cette évolution est estimée à 38% en moyenne. Ce gain pourrait offrir une réponse aux défis de la baisse de performance de certaines organisations.

Préférences et utilisations diverses

ChatGPT d'OpenAI est l'outil le plus populaire, choisi par 66% des utilisateurs. D'autres outils comme Bard-Gemeni de Google et Adobe Photoshop IA ont aussi leur place mais restent moins utilisés.

Dépendance aux résultats et conscience des limitations

Un nombre significatif d'utilisateurs (44%), notamment en France, accepte les résultats des IA génératives sans les remettre en question. Cependant, la majorité considère que ces technologies ne pourraient pas automatiser plus de 30% de leurs tâches professionnelles.

Accroissement des inquiétudes sécuritaires

L'inquiétude quant aux risques potentiels liés aux IA génératives a augmenté. Dans ce contexte, près de 79% des Français expriment leur anxiété par rapport à ces produits, surtout en matière de sécurité des données. Cette préoccupation a augmenté de 17% par rapport à l'année précédente.

Perspectives d'experts pour les IA génératives

Philippe Cassoulat, directeur général de Talan, commente l'adoption massive des IA génératives. Il note l'impact positif sur la productivité et encourage les entreprises à s'adapter à ces outils pour rester compétitives. Avec l'émergence de nouvelles IA comme Google Gemini Pro 1.5 et des versions Open Source, Cassoulat prévoit une expansion continue des usages professionnels.

Importance de la formation

37% des utilisateurs actuels ressentent un manque de compétences nécessaires pour exploiter pleinement ces technologies. Pour combler ce déficit, des programmes de formation spécifiques sont nécessaires. Ils permettront non seulement de démocratiser l'accès à ces outils mais aussi d'assurer une utilisation éthique et efficace. Le but étant de maximiser les bénéfices des IA génératives tout en minimisant les risques d'erreurs ou de mauvaises utilisations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

