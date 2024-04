GPT-5 va vous rouler dessus : OpenAI prévient les startups IA

Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a un message pour les startups IA : si elles basent leurs produits uniquement sur les modèles actuels comme GPT-4, elles vont se faire « rouler dessus par GPT-5 ». Découvrez pour quelle raison, et comment éviter la catastrophe…

Depuis le succès de ChatGPT, d'innombrables startups se sont lancées dans la ruée vers l'or de l'IA. On ne compte plus les chatbots et autres applications basées sur GPT-4 ni les IA tentant d'imiter le LLM d'OpenAI.

Toutefois, le CEO Sam Altman a un message clair pour toute cette industrie naissante et pétillante : la fête est bientôt finie.

Il tient à avertir les startups qu'elles doivent se préparer au futur, sans quoi « GPT-5 va vous rouler dessus ». Voici pour quelle raison…

Sam Altman yesterday: "[gpt-5] is gonna steamroll you" pic.twitter.com/qoNvwSSlqr April 16, 2024

Un avertissement pour le monde des startups IA

Selon Altman, les startups ont deux choix. Elles peuvent partir du principe que les modèles IA vont progresser très lentement, et donc développer leurs produits en se basant sur les versions actuelles.

L'alternative consiste à anticiper qu'OpenAI continue d'améliorer ses LLM en gardant le même rythme rapide, et les rende donc largement plus puissants à chaque nouvelle version.

Il estime que « 95% des startups devraient opter pour cette seconde stratégie », mais que beaucoup d'entre elles ont choisi la première approche.

En guise d'exemple, le CEO prend GPT-4. Toute entreprise construisant quelque chose en se basant seulement sur cette version va se faire « rouler dessus par GPT-5 ». Pour cause, le bond en avant sera tout aussi important que celui entre GPT-3 et GPT-4.

« Ce n'est pas qu'on vous aime pas, mais on a une mission »

Ainsi, Altman prévient que « juste en faisant notre boulot fondamental, rendre le modèle et ses outils meilleurs à chaque version, on obtient le meme OpenAI a tué ma startup ».

Son message n'a rien d'hostile à l'égard des startups IA, mais il s'agit plutôt d'un avertissement : « ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais parce qu'on a une mission ».

Le COO d'OpenAI, Brad Lightcap, ajoute qu'il est possible de savoir si une startup est sur la bonne voie en voyant comment elle réagit à la possibilité que les modèles deviennent 100 fois meilleurs.

Selon lui, celles qui vont le mieux réussir sont celles qui demandent constamment le meilleur modèle et veulent l'essayer le plus vite possible.

Il est convaincu qu'il « devrait y avoir un chemin clair sur la façon dont une meilleure intelligence sous-jacente accélère leur produit et leur entreprise » et que « la plupart des entreprises peuvent clairement raconter cette histoire ».

Quelles startups vont survivre à l'ouragan GPT-5 ?

L'intelligence artificielle avance vite, très vite, et probablement plus vite que toute autre technologie auparavant. Même si l'industrie génère des milliards de dollars, elle est donc bâtie sur des fondations très instables.

On pourrait la voir comme un géant qui se lève peu à peu, et ceux qui tentent de s'installer sur son dos risquent de tomber à chacun de ses mouvements…

Cet avertissement de Sam Altman souligne l'importance pour les startups de ne pas trop s'appuyer sur les IA actuelles, et de ne pas s'endormir sur l'état actuel de la technologie.

Elles doivent penser leurs produits de manière à pouvoir constamment les améliorer chaque fois que de nouveaux modèles émergent, sous peine de tomber dans l'oubli dès qu'une nouvelle version est lancée.

Suite au message d'Altman et Lightcap, un dénommé Dominik Parak s'est exprimé sur le forum OpenAI dédié aux développeurs pour tenter de prédire quel type de startups vont survivre à GPT-5… et lesquelles vont se faire réduire en bouillie.

Selon lui, celles qui ont le plus de chance de survie sont celles proposant l'automatisation de multiples cas d'usage, une meilleure interface utilisateur, ou qui utilisent les LLM sur leurs propres données privées.

Il croit aussi en l'avenir des startups permettant d'utiliser l'IA pour effectuer des tâches en plusieurs étapes, comme l'étude de marché, ou encore l'acquisition et l'analyse de données.

En revanche, il s'attend à ce que GPT-5 fasse disparaître les startups qui se contentent de créer des modèles IA pour des domaines spécifiques en les entraînant sur des données publiques, car la nouvelle version maîtrisera parfaitement toutes ces niches.

De même, celles qui proposent de trouver et visualiser des données pertinentes grâce à l'IA vont devenir inutiles face à la capacité des futurs LLM à utiliser des données spécifiques à chaque contexte et à l'augmentation de leur fenêtre de contexte.

Enfin, la personnalisation basée sur la mémoire et les garde-fous visant à restreindre le contenu généré vont également perdre tout intérêt puisque ces capacités seront natives pour GPT-5.

GPT-5, l'IA qui va tout révolutionner ?

Cette intervention est aussi un nouvel indice sur l'extraordinaire puissance de GPT-5, qui n'a pas encore été dévoilée au public, mais qui est attendue pour le courant 2024 et sans doute déjà en cours de test chez OpenAI.

Comme l'a souvent répété Altman, cette IA va rendre GPT-4 et ses rivaux totalement obsolètes. On peut s'attendre à ce qu'elle soit capable de créer elle-même des agents IA, ce qui rendrait les startups créant des produits basés sur GPT purement inutiles…

Et vous, qu'attendez-vous de GPT-5 ? Pensez-vous que beaucoup de startups IA vont disparaître du jour au lendemain ? Quel serait selon vous un bon produit capable d'évoluer en même temps que la technologie sous-jacente ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.