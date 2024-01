Voici le chiffre d’affaires d’OpenAI et ChatGPT pour 2023 (vous allez halluciner)

OpenAI a franchi une étape financière au cours de l’année 2023, dépassant pour la première fois la barre du milliard de dollars de revenus. Selon un communiqué officiel, la société derrière ChatGPT aurait augmenté son chiffre d’affaires de 700 % d’une année à une autre, des chiffres qui sont tout simplement hallucinants !

OpenAI : un chiffre d’affaires étroitement lié au succès de ChatGPT

Créée le 11 décembre 2015, OpenAI a généré 13,81 millions de dollars de revenus en 2016 pour sa première année d’activité. OpenAI se concentre à l’époque sur la recherche et le développement d’outils basés sur l’IA. Sur son site officiel, l’entreprise indique alors vouloir « garantir que l’intelligence artificielle profite à l’ensemble de l’humanité ».

Les revenus de la société s’élevaient à 34 millions de dollars en 2021 et ont atteint 200 millions de dollars enregistrés en 2022, selon ses déclarations. L’année 2020 aura été marquée par un chiffre d’affaires particulièrement bas avec 3,48 millions de dollars. Les performances de 2022 seront par la suite soutenues par l’arrivée de ChatGPT.

OpenAI lance ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) le 30 novembre 2022 en tant que produit destiné aux consommateurs. Le succès a été immédiat. Deux mois seulement après son lancement, l’outil d’IA générative comptabilise 100 millions d’utilisateurs actifs. Capitalisant sur ce succès, OpenAI a introduit un modèle d’abonnement.

Le succès de ChatGPT a largement contribué a largement contribué à cette augmentation significative du chiffre d’affaires d’OpenAI. Selon un communiqué publié par l’entreprise, ses revenus ont fait un bond de 700% par rapport aux 200 millions de dollars engrangés l’année précédente.

Défis, concurrences et perspectives d’avenir

La concurrence dans le domaine de l’IA générative s’est rapidement et largement intensifiée. Suite au lancement de ChatGPT, Alphabet a par exemple introduit l’outil Google Bard AI. Pendant ce temps, Elon Musk, PDG de Tesla, a également dévoilé xAI, dans le but de contester l’influence croissante de ChatGPT.

Parallèlement, OpenAI navigue également dans les méandres des défis juridiques. Parmi les affaires les plus récentes, le procès intenté par le New York Times contre OpenAI et Microsoft. Le plaignant allègue une violation du droit d’auteur, affirmant que leur contenu a été utilisé pour former des modèles d’IA sans autorisation.

Malgré ces défis, les revenus d’OpenAI devraient continuer de croître en 2024, selon les analystes. La société travaille activement à l’amélioration et à l’expansion des fonctionnalités de son produit phare, ChatGPT. Cela amènera à une plus grande diversification des cas d’utilisation, permettant à la société de naviguer efficacement sur le marché désormais très concurrentiel de l’IA qui devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Le parcours d’OpenAI en 2023 témoigne du potentiel de transformation de l’IA et de la dépendance croissante du marché à l’égard de solutions technologiques innovantes. Alors que ChatGPT continue d’évoluer et de trouver de nouvelles applications, la trajectoire d’OpenAI semble pointer vers une croissance continue.