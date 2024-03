GPT-5 : on sait enfin quand va sortir la nouvelle IA surpuissante !

Oui, OpenAI sort enfin du silence. Le géant de l'IA va bientôt lancer sa prochaine innovation. C'est le modèle de langage GPT-5, un des plus performants à sa sortie. Et il sera sur le marché plus tôt que vous ne le croyez.

GPT-3.5, GPT-4, et GPT-4 Turbo. Ces modèles de langage d'OpenAI sont déjà des références dans le secteur de l'IA. Mais s'il y en avait un petit dernier ? La réponse est un grand oui. Sam Altman et ses équipes vont bientôt lancer GPT-5. L'entreprise est actuellement en phase de test. Et certains spécialistes ont pu analyser les performances de cette innovation. Selon leur conclusion, l'IA d'OpenAI va facilement prendre la place du leader dans son terrain de jeu.

« C'est vraiment bien, voire matériellement meilleur »

Des spécialistes, ainsi de futurs clients ont déjà eu l'honneur de tester GPT-5 d'OpenAI. Et leurs conclusions ont été très intéressantes. Selon eux, ce modèle de langage surpasse de loin ses prédécesseurs. En effet, GPT-5 dispose de plusieurs fonctionnalités innovantes, comme les agents IA. Ces derniers sont capables d'accomplir des missions indépendamment de son utilisateur.

De son côté, Sam Altman a fait éloge de son innovation. Pour lui, GPT-5 n'est pas qu'une simple mise à jour, mais une véritable transformation.

« Ce bond en avant de l'intelligence ne se résume pas à quelques fonctionnalités supplémentaires. Il s'agit d'améliorer les capacités de l'IA dans tous les domaines. L'essence de l'avancée de GPT-5 réside dans son intelligence générale, qui promet des améliorations pratiquement toutes les tâches qu'elle entreprend » Sam Altman.

Sam Altman on gpt-5 today:

"we have a lot of other important things". pic.twitter.com/X0bAPPERQg — Ruben Hassid (@RubenHssd) March 18, 2024

Cette innovation va alors pousser les limites de l'IA. Ce modèle LLM a une capacité de compréhension optimale. Il peut aussi interagir avec son utilisateur, et l'aider dans certaines missions.

Toutefois, Sam Altman est réaliste. Il a affirmé que la conception d'un tel LLM nécessite des processus de perfectionnement. C'est pour ça que GPT-5 n'est qu'au niveau de test actuellement. À noter que cette IA devrait être lancée il y a quelques mois.

La route vers l'IAG ?

GPT-5 est beaucoup plus intelligent que ses rivaux. De plus, cette IA est dotée de plusieurs fonctionnalités phares pour booster ses performances. Et selon Sam Altman, l'IA surpuissante pourrait être la clé vers l'intelligence artificielle générale. Toutefois, le grand nom de l'IA n'a fourni aucun détail technique.

Sam Altman est très prudent concernant l'IAG. Selon lui, cette approche pourrait engendrer des conséquences dévastatrices. Il incite alors les autorités à encadrer cette technologie.

« Il est très difficile de trouver toutes les bonnes idées de réglementation dans le vide. Et s'il existait un moyen maîtrisé de donner aux gens l'avenir et de les laisser l'expérimenter, puis de voir ce qui a du sens, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, cela me semble être une expérience intéressante » Sam Altman.

GPT-5 : À quand le lancement ?

Malheureusement, OpenAI n'a pas encore annoncé une date officielle. Cependant l'entreprise a donné quelques indices. Selon les analyses des spécialistes, GPT-5 sera disponible au milieu de l'année 2024. Mais le géant de l'IA pourrait repousser la date de sortie. En effet, il envisage de lancer un modèle LLM parfait, digne de sa réputation.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.