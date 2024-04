Les USA redoutent le hack de leurs infrastructures, la France sifflote d’insouciance

C'est le groupe de hackers qui fait trembler les États-Unis, Volt Typhoon a infiltré les infrastructures américaines. Une cyberattaque massive pourrait avoir lieu.

Les États-Unis voient la Chine comme la plus grande menace en termes de cybersécurité. Les récentes déclarations du directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI) vont dans ce sens. Plusieurs infrastructures du pays sont compromises à cause du groupe de hackers chinois, Volt Typhoon. Le renseignement américain redoute une cyberattaque massive.

Jeudi dernier, Christopher Wray est intervenu lors d'une conférence de sécurité à Nashville, dans le Tennessee. Il s'inquiète de la montée en force du programme de piratage chinois.

Pékin mène cette campagne de piratage depuis plusieurs années, indique le patron du FBI. Celle-ci ne cible que des infrastructures critiques des États-Unis.

La menace chinoise, plus inquiétante que le danger russe

Wray a vu passer sous ses yeux divers rapports sur la situation de la République populaire. Les renseignements indiquent celle-ci comme la plus grande menace pour les Américains en matière de cybersécurité.

À travers sa vaste campagne de piratage, la Chine effectue des opérations d'espionnage et de vol de données sensibles. Elle pourrait faire très mal aux États-Unis à long terme.

Pour ces opérations, Pékin s'en remet à son ministère de la Sécurité publique. Cette entité gouvernementale ne mène pas directement les attaques. Elle finance des groupes de hackers, comme Volt Typhoon, qui vont ensuite servir de couverture.

Rappelons que la Russie reste un adversaire majeur en termes de cybersécurité. Néanmoins, Washington donne l'impression d'avoir mis de côté la menace russe.

Ces infrastructures dans le viseur de Volt Typhoon

L'an dernier, des experts en sécurité de Microsoft ont identifié un étrange code en lien avec les systèmes de communication à Guam. Ce dernier est un territoire américain dans le Pacifique. Celui-ci abrite une importante base aérienne stratégique.

D'où pouvait bien provenir ce mystérieux code ? Les soupçons des autorités américaines se portent évidemment sur Volt Typhoon.

À en croire le renseignement américain, le collectif de hackers cible des infrastructures comme les réseaux électriques et de distribution d'eau. Les pirates peuvent également infiltrer le système de la tour de contrôle d'un aéroport, par exemple.

Une cyberattaque d'envergure sur de telles installations pourrait paralyser une ville, voire tout un État. Washington ne veut pas de scénarios catastrophes de ce genre.

Les États-Unis sur la défensive, et la France ?

Les Américains prennent très au sérieux les menaces en matière de cybersécurité. Ils ont donc renforcé leurs défenses face à la campagne de piratage de la République populaire.

Rappelons qu'en janvier, le FBI a déclaré avoir nettoyé des centaines d'appareils à risque. Par ailleurs, il a fallu des mois pour traquer les restes du code malveillant découvert par les experts de sécurité de Microsoft.

D'autre part, le mois dernier, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) craint une cyberattaque d'envergure « en cas de tensions géopolitiques accrues ou de conflits militaires » avec la Chine.

Rappelons que durant ces derniers mois, plusieurs cyberattaques ont frappé la France. La dernière en date est celle des plateformes numériques scolaires. Beaucoup d'efforts restent nécessaires pour renforcer la défense numérique française.

Pensez-vous que le pays soit en mesure de résister à une cyberattaque d'envergure de la Chine ?

